Чехія заборонила використовувати DeepSeek в урядових проєктах

Аналогічні кроки зробила Італія, яка в січні заблокувала доступ до китайського чат-бота, а також Австралія.

Чехія заборонила використання будь-яких продуктів китайського стартапу зі штучного інтелекту DeepSeek у державному управлінні через побоювання щодо кібербезпеки.

Про це повідомляють Euronews з посиланням на місцеву владу.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що уряд вжив заходів після отримання попередження від національного наглядового органу з кібербезпеки. Наглядовий орган повідомив про загрозу несанкціонованого доступу до даних користувачів, оскільки DeepSeek зобов'язаний співпрацювати з китайськими державними органами.

Аналогічні кроки зробила Італія, яка в січні заблокувала доступ до чат-бота, а також Австралія.

У червні німецький чиновник із захисту конфіденційності закликав Apple та Google заборонити DeepSeek у своїх магазинах додатків через побоювання щодо конфіденційності.

Чеський уряд дистанціювався від деяких китайських технологій останніми роками. У 2018 році він припинив використовувати апаратне та програмне забезпечення, вироблене телекомунікаційними компаніями Huawei та ZTE, після попередження, що вони становлять загрозу безпеці.