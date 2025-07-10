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Чехія заборонила використовувати DeepSeek в урядових проєктах

Аналогічні кроки зробила Італія, яка в січні заблокувала доступ до китайського чат-бота, а також Австралія.

Чехія заборонила використовувати DeepSeek в урядових проєктах
Логотип китайського стартапу DeepSeek
Фото: EPA/UPG

Чехія заборонила використання будь-яких продуктів китайського стартапу зі штучного інтелекту DeepSeek у державному управлінні через побоювання щодо кібербезпеки.

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Про це повідомляють Euronews з посиланням на місцеву владу.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що уряд вжив заходів після отримання попередження від національного наглядового органу з кібербезпеки. Наглядовий орган повідомив про загрозу несанкціонованого доступу до даних користувачів, оскільки DeepSeek зобов'язаний співпрацювати з китайськими державними органами.

Аналогічні кроки зробила Італія, яка в січні заблокувала доступ до чат-бота, а також Австралія.

У червні німецький чиновник із захисту конфіденційності закликав Apple та Google заборонити DeepSeek у своїх магазинах додатків через побоювання щодо конфіденційності.

Чеський уряд дистанціювався від деяких китайських технологій останніми роками. У 2018 році він припинив використовувати апаратне та програмне забезпечення, вироблене телекомунікаційними компаніями Huawei та ZTE, після попередження, що вони становлять загрозу безпеці.

  • Компанія DeepSeek була заснована в 2023 році в Ханчжоу (Китай) і того ж року випустила свою першу велику мовну модель на основі штучного інтелекту.
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