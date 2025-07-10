FT: розгортання винищувачів без пілотів Європою ‒ це питання років

Компанія Helsing протестувала своє програмне забезпечення на винищувачі Gripen E над Балтійським морем під час двох випробувальних польотів.

Європа лише за кілька років зможе розгортати винищувачі без пілотів. Про це пише Financial Times з посиланням на найдорожчий оборонний стартап континенту Helsing після завершення двох випробувальних польотів.

Німецька компанія Helsing ‒ виробник дронів та розробників штучного інтелекту, дозволила своєму програмному забезпеченню взяти під контроль винищувач Gripen E виробництва шведського виробника зброї Saab під час двох навчань над Балтійським морем у травні та червні.

Стефані Лінгеманн, старший директор авіаційного підрозділу компанії, заявила, що експерименти, під час яких пілот залишався в літаку як резервний, продемонстрували, наскільки швидко розвиваються технології.

“Впровадження програмного забезпечення ВПС у реальних умовах – питання “років, а не десятиліть”. Ми очікуємо цього в цьому десятилітті”, – сказала вона, виступаючи в офісі компанії в Мюнхені.

Лінгеманн зазначила, що, хоча найкращі пілоти-винищувачі можуть розраховувати на 5000 годин нальоту протягом своєї кар'єри, системі штучного інтелекту Centaur від Helsing знадобилося лише 72 години, щоб отримати мільйон годин досвіду. Це дозволяє уникнути ризику для пілотів, а також швидко пристосовуватися до змін на полі бою.

За словами полковника ВПС США Кевіна Андерсона, ця тенденція являє собою “зміну парадигми в повітряних боях у всьому світі”.

Лінгеманн відповіла, що впровадження технології передбачає тривалий перехідний період.

Вона запропонувала пілотам спочатку літати на літаках разом із програмним забезпеченням штучного інтелекту, яке допомагатиме їм виконувати складні маневри та виявляти загрози. “Я думаю, що протягом десятиліть ми будемо бачити і те, і інше. А потім поступово оператори – як і у випадку з дронами – переключаться на інші ролі”, ‒ сказала вона.

Компанія Helsing була заснована чотири роки тому, але швидко перетворилася на один з найбільших оборонних стартапів Європи, оскільки війна в Україні та відступ США від європейської безпеки спровокували масштабну кампанію з переозброєння на континенті.

“Інвестиційна компанія засновника Spotify Деніела Ека у червні профінансувала компанію на 600 млн євро, внаслідок чого технологічну групу оцінили у 12 млрд євро на тлі сплеску інтересу інвесторів до оборонного сектору”, ‒ зазначає FT.

Інвестиційна компанія засновника Spotify Деніела Ека у червні провела раунд фінансування на суму 600 млн євро, внаслідок чого технологічна група була оцінена у 12 млрд євро на тлі сплеску інтересу інвесторів до оборонного сектору.

Helsing спочатку займалася виключно розробкою програмного забезпечення на основі штучного інтелекту для сучасних та майбутніх видів зброї, але потім розширила свою діяльність, розпочавши виробництво власних безпілотних літальних апаратів та підводних апаратів.

Helsing і дрони для України

Зазначимо, компанія постачає безпілотники Україні. Саймон Брюньєс, який керує підрозділом Helsing, що виробляє озброєні дрони, що розгортаються в Україні, зазначив, що наразі питання постачання повністю автономних дронів Києву не розглядається ‒ через близькість цивільної інфраструктури до лінії фронту.

Компанія Helsing, яка має угоди на постачання Україні загалом 10 000 безпілотників, зазнала певної критики з боку українських військових країни за низьку продуктивність та ціну свого програмного забезпечення Altra та безпілотника HF-1 ‒ моделі-“камікадзе”, призначеної для знищення цілі під час зіткнення. Однак за словами Брюньєса, наступна, покращена модель HX-2 проходить випробування в Україні.