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Reuters: Стармер та Макрон оголосять про міграційну угоду на саміті за схемою "один за одного"

Велика Британія відправлятиме назад 2600 осіб на рік ‒ з понад 35 000 прибулих, про які уряд повідомив минулого року.

Reuters: Стармер та Макрон оголосять про міграційну угоду на саміті за схемою "один за одного"
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон оголосять сьогодні про угоду щодо посилення контролю за міграцією, пише Reuters.

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Макрон завершив державний візит до Лондона, під час якого лідери країн домовилися також про поглиблення співпраці в галузі оборони та ядерної енергетики в умовах більш нестабільного світу.

Стармер, чия популярність зіткнулася з викликами після перемоги на виборах минулого року, працює над вирішенням проблеми імміграції, зокрема шукачів притулку, які прибувають на невеликих човнах.

Перед початком саміту в четвер Стармер заявив: “Ми впроваджуємо нову тактику та новий рівень намірів для боротьби з нелегальною міграцією та зламання бізнес-моделі злочинного угруповання”.

Макрон заявив, що дві країни “поділяють однакову рішучість боротися з незаконними злочинними угрупованнями, тісно координуючи свої дії з іншими державами ЄС”.

Джерело в британському уряді повідомило, що Велика Британія та Франція домовилися про схему повернення мігрантів “один входить, один виходить”, яка передбачає депортацію Великою Британією до Франції нелегальних осіб, що прибувають на невеликих човнах, в обмін на таку ж кількість законних шукачів притулку з родинними зв'язками у Великій Британії.

Відомо, що спочатку ця схема буде обмеженою, але її можна буде розширити. Місцеві ЗМІ повідомляли, що Велика Британія відправлятиме назад 2600 осіб на рік ‒ з понад 35 000 прибулих, про які уряд повідомив минулого року.

Цього року на невеликих човнах прибуло понад 21 000 осіб, що є рекордною кількістю.
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