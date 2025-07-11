ЦПД: Росія остаточно перейшла до "воєнної цензури"

Росія остаточно перейшла до правил "воєнної цензури", щоб закріпити у розумінні населення питання довготривалості повномаштабної війни в Україні.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Росії "встановлена воєнна цензура", і визнав, що медіа, які не підтримують державну лінію, підлягають закриттю. Пєсков наголосив, що "війна йде і в інформаційному просторі", а тому цензура, на його думку, виправдана", – ідеться у повідомленні.

У ЦПД додають, що зовсім нещодавно за слово "війна" в РФ будь-який росіянин ризикував потрапити за ґрати. А тепер Кремль не просто визнає реальність війни, а постійно використовує її для виправдання репресій, проблем в економіці тощо.

"Зміна риторики свідчить, що у публічному дискурсі закріплюється думка, що війна надовго, вона всюди, тому цензура — це необхідний інструмент захисту держави. Влада РФ уже не соромиться знищення свободи слова, про це тепер говорять з гордістю", – кажуть у відомстві.

У Центрі зазначають, що Росія остаточно переходить до логіки воєнної диктатури, відповідно трансформується і державна пропаганда. "Кремль прагне "нормалізувати" для росіян війну, тому більше не ховає її за ефемерним поняттям "спеціальна військова операція", – додали в ЦПД.