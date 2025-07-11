Міністр міграції Швеції підтвердив причетність свого сина до ультраправих активістів

Член керівної в уряді “Помірної коаліційної партії” Йохан Форсселл не подаватиме у відставку, але опозиція вимагає його пояснень у парламенті.

Міністр з питань міграції Швеції Йохан Форсселл підтвердив причетність свого сина-підлітка до ультраправих екстремістських груп, заявивши, що він “шокований” цим, пише The Guardian.

Форсселл є членом правоцентристської “Помірної коаліційної партії”, яка керує урядовою коаліцією і залежить від підтримки ультраправих “Шведських демократів”.

Кілька тижнів тому з ним зв’язалася шведська служба безпеки Säpo щодо діяльності його 16-річного сина. Міністр вирішив оприлюднити інформацію після того, як журнал Expo повідомив, що “близький родич шведського міністра брав участь у радикальних рухах”.

За словами Форсселла, він знав, що його син стежить за ультраправими активістами, але не знав про його причетність, доки з ним не зв’язалися журналісти. Форсселл сказав, що діяльність підлітка припинена і він не підозрюється у жодному злочині.

У соціальних мережах міністр висловив сподівання, що це стане “просвітленням” для інших батьків і закликав їх уважніше стежити за онлайн-активністю дітей.

Форсселл публічно висловився, за його словами, щоб захистити свого сина. “Це не про мій захист як політика, це про захист неповнолітньої особи”, – сказав він.

Водночас опозиційні партії закликали якомога швидше викликати міністра до Риксдагу (шведського парламенту), аби той роз’яснив ситуацію.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що він все ще довіряє своєму міністру міграції, додавши, що він “діяв як відповідальний батько, який дізнався, що її дитина чинить неправильно та перебуває в поганій компанії”.

Ліва партія звинуватила Форселла, який підтримує зниження віку кримінальної відповідальності для молоді з 15 до 14 років, у подвійних стандартах. Водночас політик у відставку йти не планує.

Säpo відмовилася коментувати справу Форсселла, але заявила, що “постійно працює над моніторингом насильницького екстремістського середовища у Швеції”.