Міністр міграції Швеції підтвердив причетність свого сина до ультраправих активістів

Міністр з питань міграції Швеції Йохан Форсселл підтвердив причетність свого сина-підлітка до ультраправих екстремістських груп, заявивши, що він “шокований” цим, пише The Guardian.
Форсселл є членом правоцентристської “Помірної коаліційної партії”, яка керує урядовою коаліцією і залежить від підтримки ультраправих “Шведських демократів”.
Кілька тижнів тому з ним зв’язалася шведська служба безпеки Säpo щодо діяльності його 16-річного сина. Міністр вирішив оприлюднити інформацію після того, як журнал Expo повідомив, що “близький родич шведського міністра брав участь у радикальних рухах”.
За словами Форсселла, він знав, що його син стежить за ультраправими активістами, але не знав про його причетність, доки з ним не зв’язалися журналісти. Форсселл сказав, що діяльність підлітка припинена і він не підозрюється у жодному злочині.
У соціальних мережах міністр висловив сподівання, що це стане “просвітленням” для інших батьків і закликав їх уважніше стежити за онлайн-активністю дітей.
Форсселл публічно висловився, за його словами, щоб захистити свого сина. “Це не про мій захист як політика, це про захист неповнолітньої особи”, – сказав він.
Водночас опозиційні партії закликали якомога швидше викликати міністра до Риксдагу (шведського парламенту), аби той роз’яснив ситуацію.
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що він все ще довіряє своєму міністру міграції, додавши, що він “діяв як відповідальний батько, який дізнався, що її дитина чинить неправильно та перебуває в поганій компанії”.
Ліва партія звинуватила Форселла, який підтримує зниження віку кримінальної відповідальності для молоді з 15 до 14 років, у подвійних стандартах. Водночас політик у відставку йти не планує.
Säpo відмовилася коментувати справу Форсселла, але заявила, що “постійно працює над моніторингом насильницького екстремістського середовища у Швеції”.
- Ультраправий екстремізм давно присутній у Швеції, але експерти кажуть, що останніми роками спостерігається зсув у бік менших, більш гнучких груп, які вербують хлопчиків та юнаків на платформах соціальних мереж. Вважається, що кількість активних груп у шведських ультраправих силах є найвищою з 2008 року.
- Шведські демократи, які мають коріння в неонацизмі, стали другою за величиною партією країни та отримали потужну роль у напрямку розвитку керівної коаліції на останніх загальних виборах.