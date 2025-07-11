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Трамп просить африканські країни допомогти з депортацією, розглядався варіант Руанди

Депортацію нелегальних іммігрантів зі Сполучених Штатів американський лідер обговорив на саміті з лідерами Габону, Гвінеї-Бісау, Ліберії, Мавританії та Сенегалу цього тижня.

Трамп просить африканські країни допомогти з депортацією, розглядався варіант Руанди
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Уряд США звернувся до групи африканських лідерів з проханням допомогти у депортації шукачів притулку.

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Про це заявив президент Ліберії Джозеф Боакай, повідомляє Bloomberg.

Депортація нелегальних іммігрантів з США обговорювалася на саміті з лідерами Габону, Гвінеї-Бісау, Ліберії, Мавританії та Сенегалу цього тижня у Вашингтоні.

Адміністрація Трампа вже почала відправляти мігрантів до Африки: минулого тижня Верховний суд США постановив, що план депортації восьми осіб до Південного Судану, лише один з яких був громадянином Південного Судану, може бути реалізований. Інші чоловіки, яких направили до цієї східноафриканської країни, були, зокрема, з Мексики, Куби та М’янми.

Президент Ліберії Джозеф Боакай
Фото: EPA/UPG
Президент Ліберії Джозеф Боакай

Трамп під час саміту заявив про завдання знизити високий рівень людей, які перевищують термін перебування в країні за візами, а також досягти прогресу в угодах про безпечні треті країни.

Американський уряд також розглядав можливість прийняття плану щодо висилки людей до Руанди, від якого відмовилася Велика Британія. Окрім того, у травні лівійський уряд, що базується в Тріполі, відхилив план використання північноафриканської території як місця призначення для депортації мігрантів.

Унаслідок африканські лідери відповіли, що питання складне, але вони відкриті до подальших обговорень.

Президент США Дональд Трамп зустрівся з африканськими лідерами у Білому домі, 9 липня 2025 року
Фото: EPA/UPG
Президент США Дональд Трамп зустрівся з африканськими лідерами у Білому домі, 9 липня 2025 року
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