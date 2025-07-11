Трамп анонсував мита в 35 % для товарів із Канади

Американський президент Дональд Трамп анонсував застосування 35 % тарифів на товари з Канади. Нові правила мають запрацювати з 1 серпня, пише BBC.

Заяву оприлюднили листом на платформі Truth Social разом з погрозами застосувати тарифи в 15 % і 20 % до більшої кількості країн. Повідомлення про ці тарифи є лише одним з приблизно 20 інших, які Трамп опублікував цього тижня на тему тарифів.

Прем'єр-міністр Марк Карні сказав, що його уряд продовжить захищати канадських працівників і бізнес. Тариф у 25 % уже чинний для окремих канадських товарів.

Неясно, чи останні тарифи поширяться на товари, які підпадають під Угоду між Канадою, США і Мексикою (CUSMA).

Окремо від цього діє 25 % тарифу на всі авто, виготовлені не в Штатах, і 50 % – на алюміній і сталь.

У листі Трампа йдеться, що 35% тарифи є окремими від галузевих зборів.

"Як вам відомо, тарифів не буде, якщо Канада або компанії у вашій країні вирішать будувати або виробляти продукцію в Сполучених Штатах", – заявив Трамп.

Він додав, що тарифи переглянуть, якщо Канада успішніше боротиметься з ввезенням наркотику фентанілу.

"Якщо Канада співпрацюватиме зі мною, щоб зупинити потік фентанілу, ми, можливо, розглянемо можливість коригування цього листа. Ці тарифи можуть бути змінені, в бік збільшення або зменшення, залежно від наших відносин з вашою країною", – сказав Трамп.