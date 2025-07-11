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Трамп анонсував мита в 35 % для товарів із Канади

Це – окремо від галузевих мит. 

Трамп анонсував мита в 35 % для товарів із Канади
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Американський президент Дональд Трамп анонсував застосування 35 % тарифів на товари з Канади. Нові правила мають запрацювати з 1 серпня, пише BBC.

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Заяву оприлюднили листом на платформі Truth Social разом з погрозами застосувати тарифи в 15 % і 20 % до більшої кількості країн. Повідомлення про ці тарифи є лише одним з приблизно 20 інших, які Трамп опублікував цього тижня на тему тарифів. 

Прем'єр-міністр Марк Карні сказав, що його уряд продовжить захищати канадських працівників і бізнес. Тариф у 25 % уже чинний для окремих канадських товарів.

Неясно, чи останні тарифи поширяться на товари, які підпадають під Угоду між Канадою, США і Мексикою (CUSMA). 

Окремо від цього діє 25 % тарифу на всі авто, виготовлені не в Штатах, і 50 % – на алюміній і сталь. 

У листі Трампа йдеться, що 35% тарифи є окремими від галузевих зборів.

"Як вам відомо, тарифів не буде, якщо Канада або компанії у вашій країні вирішать будувати або виробляти продукцію в Сполучених Штатах", – заявив Трамп.

Він додав, що тарифи переглянуть, якщо Канада успішніше боротиметься з ввезенням наркотику фентанілу.

"Якщо Канада співпрацюватиме зі мною, щоб зупинити потік фентанілу, ми, можливо, розглянемо можливість коригування цього листа. Ці тарифи можуть бути змінені, в бік збільшення або зменшення, залежно від наших відносин з вашою країною", – сказав Трамп.

  • Днями Трамп оголосив про нові тарифи для семи країн, зокрема для Молдови – в 25 %. Для Бразилії він застосував мита у 50 %.
  • Після повернення Трампа до Білого дому відносини його країни і Канади напружилися не лише через мита, а й через територіальні амбіції американського президента. Трамп неодноразово "пропонував" Канаді стати штатом США.
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