Суд знову зупинив дію указу Трампа про скасування громадянства за народженням

Суддя у Нью-Гемпширі за позовом Американської спілки цивільних свобод зупинив дію указу президента Дональда Трампа, згідно з яким дітям, народженим на територї США, більше не надається автоматичне громадянство.

Як пише BBC, рішення було ухвалене навіть попри постанову Верховного суду, відповідно до якої суди штатів обмежені у праві втручатися у справи політики чинної адміністрації. Суддя стверджує, що найвищий судовий орган все ж залишив юридичний шлях для того, щоб блокувати президентські укази, які викликають сумнів щодо своєї конституційності.

У Білому домі обурені діями суду та обіцяють "відчайдушно боротися зі спробами зупинити дії, заради здійснення яких Дональд Трамп був обраний на свою посаду". Президент та його оточення мають 7 днів для того, щоб подати апеляцію.

Право дітей, народжених у США, отримати громадянство зафіксоване у 14 поправці до конституції країни. Проте республіканці стверджують, що воно не поширюється на нащадків нелегальних мігрантів.