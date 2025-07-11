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Суд знову зупинив дію указу Трампа про скасування громадянства за народженням

Білий дім вважає це рішення незаконним.

Суд знову зупинив дію указу Трампа про скасування громадянства за народженням
Мітинг біля Верховного суду США
Фото: EPA/UPG

Суддя у Нью-Гемпширі за позовом Американської спілки цивільних свобод зупинив дію указу президента Дональда Трампа, згідно з яким дітям, народженим на територї США, більше не надається автоматичне громадянство.

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Як пише BBC, рішення було ухвалене навіть попри постанову Верховного суду, відповідно до якої суди штатів обмежені у праві втручатися у справи політики чинної адміністрації. Суддя стверджує, що найвищий судовий орган все ж залишив юридичний шлях для того, щоб блокувати президентські укази, які викликають сумнів щодо своєї конституційності.

У Білому домі обурені діями суду та обіцяють "відчайдушно боротися зі спробами зупинити дії, заради здійснення яких Дональд Трамп був обраний на свою посаду". Президент та його оточення мають 7 днів для того, щоб подати апеляцію.

Право дітей, народжених у США, отримати громадянство зафіксоване у 14 поправці до конституції країни. Проте республіканці стверджують, що воно не поширюється на нащадків нелегальних мігрантів.
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