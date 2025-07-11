Лондон і Париж оголосили про нову спільну угоду з міграційного контролю

Планується близько 50 повернень на тиждень, або 2600 на рік ‒ проти понад 35 000 прибуттів.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон оголосили про нову спільну угоду з міграційного контролю, пише Reuters.

На спільній пресконференції два лідери заявили, що домовилися про схему повернення “один за одного”, за якою Велика Британія депортуватиме до Франції шукачів притулку без документів, які прибули човнами через Ла-Манш, в обмін на прийняття такої ж кількості законних шукачів притулку з британськими сімейними зв'язками.

“Я радий оголосити сьогодні про нашу угоду щодо новаторського пілотного проєкту повернення. Вперше мігрантів, які прибувають на невеликих човнах, затримуватимуть та повертатимуть до Франції якнайшвидше”, – сказав Стармер, стоячи поруч із Макроном.

Однак незрозуміло реальний вплив угоди. Документ має пройти юридичний огляд з повною прозорістю, його мають узгодити з Європейською комісією та державами-членами ЄС. Це потенційно може зайняти певний час.

За інформацією джерела, планується близько 50 повернень на тиждень, або 2600 на рік ‒ проти понад 35 000 прибуттів, про які уряд повідомив минулого року. Інше джерело заявило, що схему можна розширити.

Від початку 2025 році на невеликих човнах прибуло понад 21 000 людей, що є рекордною кількістю за аналогічні періоди. Водночас навіть однопартійці Стармера, зокрема Фабіан Гамільтон, законодавець від Лейбористської партії, сказав, що він “скептично ставиться до цього рішення”.

Видання зазначає, що ця політика, подібна до схеми, що використовується ЄС та Туреччиною, несе ризики для Макрона з боку його правих політичних критиків. Раніше президент Франції розкритикував рішення Великої Британії вийти з Євросоюзу, заявивши, що Brexit дозволить не виправдав очікування щодо покращення контролю за міграцією, як обіцялось.

Він також закликав Велику Британію створити складніші умови для мігрантів, які прибувають у країну нелегально. Стармер пообіцяв жорсткіше контролювати ситуацію.