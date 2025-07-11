Законопроєкт про санкції США проти Росії передбачає 500 % мита для країн, що купують її нафту тіньового флоту

Але невідомо, чи Вашингтон піде аж на такі жорсткі заходи.

Підготовлений Конгресом США двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії вперше включає вторинні заходи для країн, які продовжують з нею торгівлю. За даними The Times, закон передбачає тариф у 500 % на імпорт з країн, які купують у Росії нафтові продукти або уран.

Ці санкції можуть торкнутися Китаю, Індії та Туреччини, які купують російську нафту частково через тіньовий флот. Однак при ухваленні законопроєкту Дональду Трампу можуть надати окремі повноваження скасовувати тарифи терміном до 180 дні – за умови нагляду Конгресу.

Білий дім же наполягає, що таких повноважень Конгресу давати не потрібно, і що президент сам має вирішувати, чи скасовувати санкцій.

Втім, невідомо, чи Дональд Трамп взагалі погодиться на такий жорсткий захід, як 500 % тариф для покупців російської нафти й урану, оскільки економіка і так страждає у зв'язку з запровадженими ним іншими митами.

Співавтор законопроєкту сенатор Ліндсі Грем цього тижня сказав журналістам, що включив додаткову можливість для Трампа стосовно скасування санкцій – у зв'язку зі спробами досягнути угоди про припинення вогню, повідомляло Politico. Чинна версія законопроєкту включає можливість призупиняти санкції раз на 180 днів.