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Законопроєкт про санкції США проти Росії передбачає 500 % мита для країн, що купують її нафту тіньового флоту

Але невідомо, чи Вашингтон піде аж на такі жорсткі заходи. 

Законопроєкт про санкції США проти Росії передбачає 500 % мита для країн, що купують її нафту тіньового флоту
Фото: EPA/UPG

Підготовлений Конгресом США двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії вперше включає вторинні заходи для країн, які продовжують з нею торгівлю. За даними The Times, закон передбачає тариф у 500 % на імпорт з країн, які купують у Росії нафтові продукти або уран.

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Ці санкції можуть торкнутися Китаю, Індії та Туреччини, які купують російську нафту частково через тіньовий флот. Однак при ухваленні законопроєкту Дональду Трампу можуть надати окремі повноваження скасовувати тарифи терміном до 180 дні – за умови нагляду Конгресу.

Білий дім же наполягає, що таких повноважень Конгресу давати не потрібно, і що президент сам має вирішувати, чи скасовувати санкцій. 

Втім, невідомо, чи Дональд Трамп взагалі погодиться на такий жорсткий захід, як 500 % тариф для покупців російської нафти й урану, оскільки економіка і так страждає у зв'язку з запровадженими ним іншими митами. 

Співавтор законопроєкту сенатор Ліндсі Грем цього тижня сказав журналістам, що включив додаткову можливість для Трампа стосовно скасування санкцій – у зв'язку зі спробами досягнути угоди про припинення вогню, повідомляло Politico. Чинна версія законопроєкту включає можливість призупиняти санкції раз на 180 днів.

  • Двопартійний законопроєкт про нові санкції проти Росії лежить у Конгресі вже декілька місяців, але Дональд Трамп не поспішав йому давати "зелене світло". Американський президент казав, що можлива угода про припинення вогню, тож із обмеженням слід зачекати. Однак Росія по-справжньому ніколи не демонструвала прагнення до мирного врегулювання, а після її нещодавніх масованих атак Білий дім зайняв дещо жорсткішу позицію відносно Кремля.
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