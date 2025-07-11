Трамп заявив, що НАТО заплатить за зброю для України

Президент США Дональд Трамп заявив в етері американського телебачення, що домовився із НАТО про те, що постачання американської зброї для України буде відбуватися через Альянс.

Як пише CNN, республіканець стверджує, що НАТО "стовідсотково оплатить цю зброю". За словами Трампа, "ми будемо надсилати НАТО системи Patriot, а вони будуть їх розподіляти".

Господар Білого дому також повторив своє твердження про "розчарування Росією" і анонсував "велику заяву щодо Росії", яку планує зробити наступного понеділка.