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Трамп заявив, що НАТО заплатить за зброю для України

Йдеться і про системи Patriot.

Трамп заявив, що НАТО заплатить за зброю для України
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив в етері американського телебачення, що домовився із НАТО про те, що постачання американської зброї для України буде відбуватися через Альянс.

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Як пише CNN, республіканець стверджує, що НАТО "стовідсотково оплатить цю зброю". За словами Трампа, "ми будемо надсилати НАТО системи Patriot, а вони будуть їх розподіляти".

Господар Білого дому також повторив своє твердження про "розчарування Росією" і анонсував "велику заяву щодо Росії", яку планує зробити наступного понеділка.
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