На війні з російськими загарбниками загинув спортсмен Родіон Пустовий

Він воював у лавах тактичної групи “Реванш” Головного управління розвідки Міноборони України.

На війні з російськими загарбниками загинув 27-річний спортсмен Родіон Пустовий.

Про це повідомив Спортивний комітет України.

“Боронячи рідну землю від загарбників, 12 червня 2025 року під час наступальної операції загинув український воїн і спортсмен Родіон Пустовий”, - йдеться у повідомленні.

До війни Родіон Пустовий грав у водне поло на позиції воротаря, представляв Львівський професійний коледж спорту. Він був кандидатом у майстри спорту та неодноразовим чемпіоном України.

2024 року він вступив до лав тактичної групи “Реванш” Головного управління розвідки Міноборони України, де служив розвідником-штурмовиком, командував розвідувальним відділенням.

У складі “Реваншу” Родіон пройшов Південно-Слобожанський, Запорізький та Донецький напрямки. Під час виконання завдань лише у стрілецьких боях ліквідував не менше семи російських окупантів.

Прощання з бійцем відбулося 2 липня у Львові.