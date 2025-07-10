Зеленський: Україна просить 10 систем Patriot і знайшла фінансування на декілька з них

«Пакет, до речі, набагато більший, ніж ці системи», - розповів глава держави про допомогу для нашої держави.

Пуск GEM-T з Patriot , основної ракети для ЗРК Patriot, що призначена для перехоплення літаків та інших аеродинамічних цілей на

Україна запитує в США 10 систем Patriot і відповідний обсяг ракет до них.

Про це на пресконференції в Римі 10 липня повідомив Володимир Зеленський.

«З президентом Трампом у нас позитивний діалог щодо систем Patriot. Мій запит - щодо 10 систем Patriot і відповідного обсягу ракет до цих систем», - сказав глава держпви.

Президент додав, що є декілька домовленостей із партнерами щодо оплати.

«Німеччина готова оплатити – у мене є з ними домовленості – дві системи. Норвегія готова оплатити – у мене є двосторонні домовленості з прем'єром – одну систему. Коли ми отримаємо чітку відповідь від виробника і від різних можливостей Сполучних Штатів Америки щодо дат, безумовно, ми розуміємо вартість, то доєднаються і інші європейські партнери. Саме така на сьогодні схема фінансування американських систем Patriot», - розповів Зеленський.

Він додав, що є розуміння, як відбуватиметься фінансування систем ППО і що «пакет, до речі, набагато більший, ніж ці системи». Діалог щодо інших установок триває.