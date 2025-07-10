Зеленський: Україна просить 10 систем Patriot і знайшла фінансування на декілька з них

Україна запитує в США 10 систем Patriot і відповідний обсяг ракет до них.
Про це на пресконференції в Римі 10 липня повідомив Володимир Зеленський.
«З президентом Трампом у нас позитивний діалог щодо систем Patriot. Мій запит - щодо 10 систем Patriot і відповідного обсягу ракет до цих систем», - сказав глава держпви.
Президент додав, що є декілька домовленостей із партнерами щодо оплати.
«Німеччина готова оплатити – у мене є з ними домовленості – дві системи. Норвегія готова оплатити – у мене є двосторонні домовленості з прем'єром – одну систему. Коли ми отримаємо чітку відповідь від виробника і від різних можливостей Сполучних Штатів Америки щодо дат, безумовно, ми розуміємо вартість, то доєднаються і інші європейські партнери. Саме така на сьогодні схема фінансування американських систем Patriot», - розповів Зеленський.
Він додав, що є розуміння, як відбуватиметься фінансування систем ППО і що «пакет, до речі, набагато більший, ніж ці системи». Діалог щодо інших установок триває.
- Нещодавно стало відомо, що Німеччина веде переговори зі США про забезпечення України щонайменше двома додатковими системами протиповітряної оборони Patriot на тлі призупинення частини американських поставок для ЗСУ та посилення російських атак по Україні.
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також має намір перетворити ініціативу підтримки ППО України на довгострокову.
- 9 липня на зустрічі зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом Зеленський теж порушував питання посилення української ППО.