Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
НСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
ЕксклюзивНСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський озвучив домовленості з партнерами щодо виробництва дронів

Президент наголосив на важливості серйозного і вчасного фінансування цієї сфери.

Зеленський озвучив домовленості з партнерами щодо виробництва дронів
Ілюстративне фото
Фото: 21 ОМБр

Є домовленості між Україною і партнерами про спільне виробництво дронів. Потрібно лише серйозне фінансування.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Про це сказав на пресконференції у Римі 10 липня Володимир Зеленський.

«Я вважаю, що це дійсно майбутнє для України. Це наша індустрія. Ми в цій індустрії сьогодні - номер один. І на жаль, що це через війну, але я хотів би подякувати в будь-якому випадку за це і військовим, і нашому виробництву, і передусім компаніям, які відновили лідерство в Україні в технологіях. Я думаю, що це дуже важливо. Домовленості є про спільне виробництво, спільні підприємства», - розповів Зеленський.

Президент повідомив, що триває робота в цьому напрямку з Данією, Норвегією, Німеччиною і Британією. «Почали вже працювати з Канадою. В діалозі з Італією і Францією. Чесно - я думаю, що це великий успіх те, що відбувається для України», - відзначив глава держави.

Зеленський наголосив, що успіху у цій справі без «серйозного фінансування» не буде, тому «треба робити все вчасно» бо «війна змінює технології щоденно».

  • Днями глава держави повідомив, що домовилися зі США про значне збільшення спільної роботи у напрямку виробництва БпЛА. За його словами, це дасть Україні ще сотні тисяч дронів уже цього року на спеціальних умовах і ще значно більше дронів наступного року. 
  • 3 липня стало відомо, що Україна та американська компанія Swift Beat підписали меморандум про розширення виробництва безпілотників.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies