Зеленський озвучив домовленості з партнерами щодо виробництва дронів

Є домовленості між Україною і партнерами про спільне виробництво дронів. Потрібно лише серйозне фінансування.

Про це сказав на пресконференції у Римі 10 липня Володимир Зеленський.

«Я вважаю, що це дійсно майбутнє для України. Це наша індустрія. Ми в цій індустрії сьогодні - номер один. І на жаль, що це через війну, але я хотів би подякувати в будь-якому випадку за це і військовим, і нашому виробництву, і передусім компаніям, які відновили лідерство в Україні в технологіях. Я думаю, що це дуже важливо. Домовленості є про спільне виробництво, спільні підприємства», - розповів Зеленський.

Президент повідомив, що триває робота в цьому напрямку з Данією, Норвегією, Німеччиною і Британією. «Почали вже працювати з Канадою. В діалозі з Італією і Францією. Чесно - я думаю, що це великий успіх те, що відбувається для України», - відзначив глава держави.

Зеленський наголосив, що успіху у цій справі без «серйозного фінансування» не буде, тому «треба робити все вчасно» бо «війна змінює технології щоденно».