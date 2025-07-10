Сім'ям зниклих безвісти в Україні надаватимуть правову підтримку

Акція у Києві на підтримку зниклих безвісти

Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти (МКЗБ) запускає LegalVox – пілотну ініціативу, яка надаватиме правову підтримку сім'ям зниклих безвісти в Україні.

Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

За інформацією уповноваженого, сім’ї тепер можуть звертатися до МКЗБ з юридичними питаннями, надіславши електронного листа на адресу: [email protected]

Після опрацювання та узагальнення отриманих запитань, МКЗБ публікуватиме відповіді на своєму Telegram-каналі. При цьому відповіді готуватиме не тільки юридична команда МКЗБ, а й запрошені юристи, науковці, експерти державних спеціалізованих установ та правоохоронці.