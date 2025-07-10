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​Агенція оборонних закупівель буде займатися програмою «Армія дронів бонус»

Раніше це робило Держспецзв’язку.

​Агенція оборонних закупівель буде займатися програмою «Армія дронів бонус»
Арсен Жумаділов
Фото: скрин відео

Кабмін передав Агенції оборонних закупівель та оборонному кластеру Brave1 реалізацію програми «Армія дронів бонус».

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Про це йдеться на сайті АОЗ.

«Армія дронів бонус» - це система мотивації та накопичення балів для військових підрозділів за верифіковані ураження ворожих цілей, також відому як е-бали. Раніше цим займалося Держспецзв’язку.

В Агенції пояснили, що на зароблені бойові бали підрозділи зможуть замовляти БпЛА, наземні роботизовані комплекси та засоби РЕБ українського виробництва у каталозі Brave1 Market 

«Опрацювання цих замовлень від військових, укладання контрактів між виробником і Агенцією оборонних закупівель Міноборони та управління доставкою відбуватиметься через DOT Chain-Defence. За кожною військовою частиною будуть закріплені менеджери АОЗ, які допомагатимуть зі супроводом замовлень від отримання заявки до підписання контрактів», - пояснили в Агенції.

Синхронізація Brave1 Market та DOT-Chain Defence дозволить підрозділам швидко та зручно замовляти технології, які їм потрібні для ефективної бойової роботи. Це на додачу до централізованого постачання. Весь процес від оформлення замовлення до постачання займатиме не більше кількох тижнів, зауважили в АОЗ.

Директор Агенції Арсен Жумаділов запевнив, що DOT-Chain Defence дозволяє проводити закупівлі за е-бали швидко, без зайвої тяганини та з повною прозорістю процесу.
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