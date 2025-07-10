Росія намагається звинуватити Україну у поширенні радіоактивних речовин в Сирії.

Про це попередили у Головному управлінні розвідки МО України.

Зазначається, що на території Cирії поширюється інформація про продаж нібито військового майна, "придбаного" у міністерства оборони України.

"Вигадане росіянами «військове майно» – дешево зібраний контейнер, у якому містяться капсули з маркуванням PU.94244U (плутоній) та U.92 (уран). Вміст капсул – невідомий", – розповіли у розвідці і додали, що контейнер і його вміст виготовлені, за класикою російської пропаганди, "халтурно": використано нечитабельний кириличний текст, синю ізострічку для прикріплення логотипу Повітряних Сил, а також допущені грубі помилки у маркуванні.

Фото: Головне управління розвідки Російська спроба звинувачення України

Зокрема, одна з капсул промаркована як "PU 94244U". Це – рідкісний ізотоп плутонію, вміст якого у всій земній корі – декілька грамів. Крім того, в контейнері з незрозумілих причин знаходиться наручний механічний годинник.

Фото: Головне управління розвідки

Росіяни також намагаються продати військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР) радянського зразка, буцімто "викуплений у представників Міністерства оборони України, які займалися на території Сирії радіаційним, хімічним та біологічним захистом".

На відео міститься позначка актуальності "торгової пропозиції" – напис арабською мовою: “13.03.2025, четвер”.

Фото: Головне управління розвідки

У ГУР наголошують, що це вже не перша спроба поширення подібної дезінформації: у 2023 році у приватному блозі користувача "smoug1985" опублікувано допис про "перехоплений український контейнер із плутонієм". Тоді росіяни стверджували, що їм вдалося завадити спробі спецслужб США звинуватити РФ у використанні хімічної зброї в Сирії.

Таким чином Москва готувала підґрунтя для цієї інформаційної провокації ще з 2023 року, повторно використовуючи старий реквізит.

За словами представника ГУР МО України Андрія Юсова, це – спроба Кремля завдати Україні репутаційного удару перед новою владою Сирійської Арабської Республіки, міжнародними партнерами України, а також МАГАТЕ.

"Держава-агресор продовжує маніпулювати темою глобальної ядерної безпеки, на що вільний світ повинен реагувати жорстко", – сказав він.