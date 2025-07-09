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Росія засекретила демографічні дані через втрати на війні

Натомість російська пропаганда наполегливо просуває тезу про нібито безмежні ресурси РФ.

Росія засекретила демографічні дані через втрати на війні
втрати росіян
Фото: Скрін з відео

Російська влада припинила публікувати статистику про демографічну ситуацію в країні на тлі втрат у війні проти України.

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Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Починаючи з березня, від росіян приховують статистику щодо скорочення населення, міграційної динаміки та рівня смертності. У ЦПД зазначили, що російська пропаганда наполегливо просуває тезу про нібито безмежні ресурси РФ та здатність вести війну роками, заперечуючи масштаб втрат.

«Насправді ж ситуація зовсім інша: зокрема, через зменшення особового складу Кремль змушений приховувати майже всю демографічну статистику», — додали в Центрі протидії дезінформації.

Російська влада активно пропагує війну для залучення нових добровольців і контрактників, але це не змінює загальної тенденції.

«В реальності війна призводить до стрімкого скорочення населення РФ — через масову еміграцію, падіння народжуваності та, передусім, через «м’ясні штурми» на фронті», — заявили в ЦПД.

  • Генштаб ЗСУ 9 липня повідомив, що втрати окупантів на війні сягнули вже понад мільйон 29 тисяч осіб.
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