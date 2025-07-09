Спротив: росіяни готують "православних блогерів" серед українського населення на ТОТ

Ворог готує "православних блогерів" з-поміж населення ТОТ. Людей звозять до монастиря у Псковській області Росії і навчають для розповсюдження пропаганди Кремля.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Росіяни на тимчасово окупованих територіях України формують мережу "православних блогерів" для просування кремлівської пропаганди. Для цього окупанти звозять прихожан з ТОТ до монастиря в Псковській області, де їх навчають за спеціальним проєктом "Істокі".
Основним завданням проєкту є поширення антиукраїнської риторики під виглядом "православного контенту".
"Це черговий крок до посилення інформаційного контролю на ТОТ", — ідеться у повідомленні.
- Російська церква продовжує розширювати свій вплив на тимчасово окупованих територіях України. Попри поширення кремлівської пропаганди, священики РПЦ під виглядом волонтерів переконують самотніх літніх та хворих людей відмовлятися від свого майна.