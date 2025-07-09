Спротив: росіяни готують "православних блогерів" серед українського населення на ТОТ

Росіяни звозять прихожан до монастиря в Псковській області РФ, де їх навчають антиукраїнської риторики.

Ворог готує "православних блогерів" з-поміж населення ТОТ. Людей звозять до монастиря у Псковській області Росії і навчають для розповсюдження пропаганди Кремля.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Росіяни на тимчасово окупованих територіях України формують мережу "православних блогерів" для просування кремлівської пропаганди. Для цього окупанти звозять прихожан з ТОТ до монастиря в Псковській області, де їх навчають за спеціальним проєктом "Істокі".

Основним завданням проєкту є поширення антиукраїнської риторики під виглядом "православного контенту".

"Це черговий крок до посилення інформаційного контролю на ТОТ", — ідеться у повідомленні.