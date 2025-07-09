​У Києві не впроваджуватимуть ізраїльську систему оповіщення про загрозу, - Ткаченко

Голова КМВА пояснив, що через щільність міської забудови та специфіку загроз, немає змоги оперативно та точно розрізняти загрозу по районах.

У Києві не впроваджуватимуть ізраїльську систему оповіщення про загрозу.

Про це сказав начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в інтервʼю Укрінформу.

"На сьогодні, за моєю інформацією, військові не вважають цей формат технічно доцільним. Через щільність міської забудови й специфіку загроз – зокрема «Шахедів», які вже фактично діють як реактивні снаряди, – немає змоги оперативно й точно розрізняти загрозу по районах. Тому впровадження локального оповіщення наразі не розглядається", - пояснив Ткаченко.

Він закликав киян не ігнорувати повітряну тривогу і щоразу за повітряної загрози прямувати в укриття. Голова КМВА наголосив, що кожна сирена сповіщає про реальну небезпеку.