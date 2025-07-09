​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив, ФотоДиректор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ГоловнаСуспільствоЖиття

​У Києві не впроваджуватимуть ізраїльську систему оповіщення про загрозу, - Ткаченко

Голова КМВА пояснив, що через щільність міської забудови та специфіку загроз, немає змоги оперативно та точно розрізняти загрозу по районах.

​У Києві не впроваджуватимуть ізраїльську систему оповіщення про загрозу, - Ткаченко
Тимур Ткаченко
Фото: facebook / Тимур Ткаченко

У Києві не впроваджуватимуть ізраїльську систему оповіщення про загрозу. 

LB.UA - 16 років разом. Якість незмінна
Підтримайте нас!

Про це сказав начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в інтервʼю Укрінформу.

"На сьогодні, за моєю інформацією, військові не вважають цей формат технічно доцільним. Через щільність міської забудови й специфіку загроз – зокрема «Шахедів», які вже фактично діють як реактивні снаряди, – немає змоги оперативно й точно розрізняти загрозу по районах. Тому впровадження локального оповіщення наразі не розглядається", - пояснив Ткаченко.

Він закликав киян не ігнорувати повітряну тривогу і щоразу за повітряної загрози прямувати в укриття. Голова КМВА наголосив, що кожна сирена сповіщає про реальну небезпеку.

  • У червні 2022 року посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив про бажання Києва придбати ізраїльську систему ППО "Залізний купол" або аналогічні засоби для захисту мирного населення від ракетних атак. Проте тодішній міністр оборони Олексій Резніков заявив, що "Залізний купол" не є ефективним проти російських балістичних і крилатих ракет.
  • У 2023 році ЗМІ повідомляли, що в травні Ізраїль почне тестувати у Києві свою цивільну систему оповіщення, яка попереджає про загрозу ракетного обстрілу. Очікувалося, що підключення до української радіолокаційної системи дозволить швидше передавати сповіщення користувачам мобільних телефонів та вмикати сирени повітряної тривоги лише в тих місцях, де є реальна небезпека ракетного обстрілу.
  • У листопаді 2024 року посол Корнійчук заявив, що Ізраїль надав Україні все необхідне для запуску системи раннього оповіщення, і цей процес уже перебуває на фінальній стадії. 
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies