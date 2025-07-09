​У Києві не впроваджуватимуть ізраїльську систему оповіщення про загрозу, - Ткаченко

У Києві не впроваджуватимуть ізраїльську систему оповіщення про загрозу.
Про це сказав начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в інтервʼю Укрінформу.
"На сьогодні, за моєю інформацією, військові не вважають цей формат технічно доцільним. Через щільність міської забудови й специфіку загроз – зокрема «Шахедів», які вже фактично діють як реактивні снаряди, – немає змоги оперативно й точно розрізняти загрозу по районах. Тому впровадження локального оповіщення наразі не розглядається", - пояснив Ткаченко.
Він закликав киян не ігнорувати повітряну тривогу і щоразу за повітряної загрози прямувати в укриття. Голова КМВА наголосив, що кожна сирена сповіщає про реальну небезпеку.
- У червні 2022 року посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив про бажання Києва придбати ізраїльську систему ППО "Залізний купол" або аналогічні засоби для захисту мирного населення від ракетних атак. Проте тодішній міністр оборони Олексій Резніков заявив, що "Залізний купол" не є ефективним проти російських балістичних і крилатих ракет.
- У 2023 році ЗМІ повідомляли, що в травні Ізраїль почне тестувати у Києві свою цивільну систему оповіщення, яка попереджає про загрозу ракетного обстрілу. Очікувалося, що підключення до української радіолокаційної системи дозволить швидше передавати сповіщення користувачам мобільних телефонів та вмикати сирени повітряної тривоги лише в тих місцях, де є реальна небезпека ракетного обстрілу.
- У листопаді 2024 року посол Корнійчук заявив, що Ізраїль надав Україні все необхідне для запуску системи раннього оповіщення, і цей процес уже перебуває на фінальній стадії.