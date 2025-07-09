Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ тренувальний комплект UF вітчизняного виробництва

Його використання не потребує боєприпасів, комплект монтується на спорядженні і зброї.

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України тренувальний комплект UF.

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

"Тренувальний комплект створений на українському підприємстві з урахуванням досвіду та особливостей практичної підготовки наших захисників. Він дозволяє проводити повноцінні динамічні тренування практичних дій особового складу за різними тактичними сценаріями", - йдеться в повідомленні.

Елементи комплекту монтуються на спорядженні та зброї військовослужбовця. Використання UF не потребує застосування боєприпасів.

Заряду акумуляторів комплекту вистачає на понад пів доби безперервної роботи. Його можна використовувати за складних погодних умов – має захист від вологи та пилу на рівні IP65. Максимальна дальність умовного "пострілу" з використанням обладнання комплексу - понад 1 км.