Під приводом заправки бронетранспортера паливом він виїхав з території частини, прихопивши з собою автомат, та попрямував додому на Полтавщину.

Сумський районний суд визнав винним військовослужбовця однієї з частин області у дезертирстві та викраденні військової техніки в умовах воєнного стану і призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

У січні 2025 року військовий, який проходив службу на посаді водія спецтехніки, самовільно залишив частину.

"Під приводом заправки бронетранспортера паливом він виїхав на БТРі з території частини, прихопивши з собою автомат, та попрямував додому на Полтавщину. Подолавши кількасот кілометрів дорогами загального користування, він залишив БТР на узбіччі поблизу села і пішов спати до лісосмуги", - йдеться в повідомленні.

Працівники ДБР спільно з військовою службою правопорядку та СБУ оперативно затримали дезертира. Викрадений бронетранспортер і зброю - повернуто до військової частини.

Фото: ДБР

У квітні ДБР затримало дезертира, який інсценував своє "зникнення безвісти" для отримання родиною мільйонної компенсації.