«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив, ФотоДиректор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
ГоловнаСуспільствоЖиття

Військового засудили до 7 років ув’язнення за дезертирство та викрадення БТРу

Під приводом заправки бронетранспортера паливом він виїхав з території частини, прихопивши з собою автомат, та попрямував додому на Полтавщину.

Військового засудили до 7 років ув’язнення за дезертирство та викрадення БТРу
Фото: ДБР

Сумський районний суд визнав винним військовослужбовця однієї з частин області у дезертирстві та викраденні військової техніки в умовах воєнного стану і призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

У січні 2025 року військовий, який проходив службу на посаді водія спецтехніки, самовільно залишив частину. 

"Під приводом заправки бронетранспортера паливом він виїхав на БТРі з території частини, прихопивши з собою автомат, та попрямував додому на Полтавщину. Подолавши кількасот кілометрів дорогами загального користування, він залишив БТР на узбіччі поблизу села і пішов спати до лісосмуги", - йдеться в повідомленні.

Працівники ДБР спільно з військовою службою правопорядку та СБУ оперативно затримали дезертира. Викрадений бронетранспортер і зброю - повернуто до військової частини.

Фото: ДБР

У квітні ДБР затримало дезертира, який інсценував своє "зникнення безвісти" для отримання родиною мільйонної компенсації. 
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies