Головне за ніч та ранок середи, 9 липня: 728 безпілотників і 13 ракет, обстріл Луцька, понад 180 боєзіткнень

Пожежа на підприємстві в Требухові на Київщині

Cьогодні вночі Росія запустила по Україні 728 безпілотників і 13 різних ракет. Основний напрямок удару - Луцьк на Волині.

Росіяни обстріляли місто ударними безпілотниками, крилатими ракетами та аеробалістичними "Кинджалами".

За словами очевидців, у місті лунали гучні вибухи, спалахнули пожежі. Станом на ранок було відомо про загоряння на території підприємства та гаражного кооперативу.

Міський голова Ігор Поліщук назвав нинішній повітряний напад наймасованішим для громади. "На щастя, на цю хвилину інформації щодо загиблих внаслідок ворожої атаки немає. Дякуємо Богу! Наша честь, шана і подяка силам ППО", – сказав Поліщук близько 6 години.

Загалом у ніч на 9 липня ворог атакував 728 ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово (РФ); - 7 крилатими ракетами "Х-101"/"Іскандер-К" із районів Енгельса Саратовської обл. та Курської обл. (РФ); - 6 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. (РФ).

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 718 засобів повітряного нападу противника, 303 - збито вогневими засобами, 415 - локаційно втрачені:

296 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 415 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

7 крилатих ракет "Х-101"/"Іскандер-К" - збито.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях, а також падіння збитих – на 14 локаціях.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 183 бойових зіткнення, на Покровському напрямку ЗСУ зупинили ворожих 67 атак.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 36 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Запоріжжя, Піддубне, Мирне, Комар, Воскресенка, Шевченко, Зелене Поле, Вільне Поле та Новопіль.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дві артилерійські системи, 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один пункт управління ворога.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1050 окупантів. Росія вже втратила в Україні 1029660 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

На Київщині та у столиці вночі зафіксовано ударні безпілотники росіян, працювали сили протиповітряної оборони.

Як написав керівник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, через ворожий обстріл поранень зазнала жінка 1980 року народження. У неї діагностували закритий перелом грудної клітини, постраждалу ушпиталили.

Пізніше число постраждалих від ворожої атаки збільшилось до двох.

Очільник ОВА Микола Калашник назвав обстріл "однією з найбільших масованих та комбінованих атак ворога БпЛА та ракетами на Київщину". Тривога в області тривала більше 7 годин. Під ударом були звичайні мирні міста та села регіону, працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Більше інформації – в новині.

У Житомирській області внаслідок ворожої атаки вночі 9 липня пошкоджено виробничі приміщення столярного цеху та господарські будівлі. Також пошкоджено скління вікон двох багатоповерхових житлових будинків.

Спалахнули декілька пожеж. Одну вже ліквідували, другу – локалізували, повідомив о 8:42 начальник ОВА Віталій Бунечко.

"На щастя, за попередніми даними, внаслідок подій ніхто не постраждав", – сказав він.

Під час минулої атаки Росія застосувала найбільшу кількість повітряних цілей за добу – 741, наголосив президент Володимир Зеленський.

Більшість цілей збили. Для відбиття атаки використовували і дрони-перехоплювачі. "Застосовувалися наші дрони-перехоплювачі – є десятки збиттів, масштабуємо технологію. Працювали й мобільні вогневі групи – теж маємо десятки збиттів. Дякую всім воїнам за влучність", – сказав президент.

Основний удар ворога був по Луцьку. Пошкодження зафіксовані також у Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській і Чернігівській областях.

"Це показова атака, і саме зараз, коли було стільки спроб досягти миру, припинити вогонь, і тільки Росія все відкидає. Черговий доказ, що потрібні санкції – болючі санкції проти нафти, яка вже понад три роки війни накачує військову машину Москви грошима. Вторинні санкції проти тих, хто купує цю нафту та спонсорує вбивства. Партнери знають, як натиснути так, що Росія буде змушена думати про завершення війни, а не нові удари. Кожен, хто хоче миру, повинен діяти", – вважає Зеленський.

Росія з кожним тижнем збільшує кількість ракет і дронів, якими б'є по Україні. Минулого тижня вона випустила рекордну на той момент кількість ракет і дронів – 550.

У віці 84 роки помер український композитор, Герой України Ігор Поклад.

Про це повідомила його дружина Світлана Поклад.

Ігор Поклад є автором музики до таких відомих пісень, як "Ой летіли дикі гуси", "Кохана", "Пісня про матір", "Моя Україна", "Два крила", "Чарівна скрипка". Його перу також належить музика до мультфільмів "Як козаки..." та "Енеїда" тощо.

У 2022 році разом із дружиною пережив російську окупацію селища Ворзель під Києвом. До його евакуації долучився Костянтин Гудаускас, який згодом став героєм художнього фільму «Буча». Після порятунку Поклад спільно з Гудаускасом заснував міжнародний гуманітарний фонд Bucha Help для допомоги потерпілим від війни.

Минулого року Поклад був відзначений нагородою "Національна легенда України".

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