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Ізраїль вже передав Україні все необхідне для впровадження системи раннього оповіщення, – посол

Посол України в Ізраїлі заявив, що “наші дві війни дуже сильно поєднані. У нас спільні партнери і спільні вороги”.

Ізраїль вже передав Україні все необхідне для впровадження системи раннього оповіщення, – посол
Євген Корнійчук

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук під час Kyiv Jewish Forum заявив, що Ізраїль вже передав Україні все необхідне для впровадження системи раннього оповіщення, передає РБК-Україна.

За словами Корнійчука, частина ізраїльської системи наразі вже використовується українськими бійцями. Зокрема мова йде про тривимірні радари ізраїльського виробництва, які можна придбати у великих обсягах.

Також посол розповів й те, що президент України Володимир Зеленський запропонував співпрацю голові ізраїльського уряду Беньяміну Нетаньяху в питанні знищення іранських дронів.

"Ми бачимо, що наші дві війни дуже сильно поєднані. У нас спільні партнери... і спільні вороги – Іран і його проксі, за якими стоїть Російська Федерація. Величезні склади російської зброї, свіжої, виробництва минулого року, були задіяні в Лівані. Я не здивуюся, якщо завтра там будуть знайдені північнокорейські ракети. Тому що це є частини однієї вісі зла на сьогоднішній день", – пояснив він.

 

Видання нагадало, що у червні 2022 року Корнійчук повідомив про бажання Києва придбати ізраїльську систему ППО "Залізний купол" або аналогічні засоби для захисту мирного населення від ракетних атак. Проте тодішній міністр оборони Олексій Резніков заявив, що "Залізний купол" не є ефективним проти російських балістичних і крилатих ракет, які використовуються під час атак на Україну.

У січні 2023 року Корнійчук говорив про співпрацю з Ізраїлем у напрямі передачі технологій розумного оповіщення про загрози від ракет і дронів. На той час процес передачі вже тривав, і очікувалося, що систему буде запущено в Україні через певний час.

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