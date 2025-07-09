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На Херсонщині росіяни з дрона атакували жінку і однорічного хлопчика, дитина загинула

64-річна жінка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

На Херсонщині росіяни з дрона атакували жінку і однорічного хлопчика, дитина загинула
Ілюстративне фото
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

На Херсонщині внаслідок атаки російського безпілотника в селі Правдине загинула дитина.

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Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура. 

"9 липня 2025 року в селі Правдине Херсонського району військові армії РФ атакували цивільний об’єкт за допомогою безпілотного літального апарата. Вибуховий пристрій влучив у подвір’я, де перебував хлопчик. Унаслідок вибуху дитина загинула. Також поранення дістала місцева жителька", - ідеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що росіяни атакували з дрона однорічного хлопчика та літню жінку, які перебували на подвірʼї будинку. Бригада "швидкої" надала допомогу 64-річній місцевій жительці, яка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Постраждала відмовилась від госпіталізації. Дитина, на жаль загиинула.
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