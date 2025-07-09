На Херсонщині росіяни з дрона атакували жінку і однорічного хлопчика, дитина загинула

На Херсонщині внаслідок атаки російського безпілотника в селі Правдине загинула дитина.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

"9 липня 2025 року в селі Правдине Херсонського району військові армії РФ атакували цивільний об’єкт за допомогою безпілотного літального апарата. Вибуховий пристрій влучив у подвір’я, де перебував хлопчик. Унаслідок вибуху дитина загинула. Також поранення дістала місцева жителька", - ідеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що росіяни атакували з дрона однорічного хлопчика та літню жінку, які перебували на подвірʼї будинку. Бригада "швидкої" надала допомогу 64-річній місцевій жительці, яка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Постраждала відмовилась від госпіталізації. Дитина, на жаль загиинула.