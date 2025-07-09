Через російські обстріли на Донеччині загинули 8 цивільних, є постраждалі

Російські окупанти атакували Донецьку область авіабомбами і БпЛА, унаслідок ворожих обстрілів 8 цивільних загинули, ще одного поранено.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"Сьогодні о 10:00 війська РФ вчергове обстріляли Родинське. Цього разу ворог поцілив по легкових автомобілях. Для атаки окупанти використали FPV-дрон", — кажуть у відомстві.

Унаслідок удару загорілося цивільне авто в якому перебували люди, вони загинули на місці. Ще в одній автівці загинули водій та двоє пасажирів.

Також окупанти скинули дві авіабомби "ФАБ-250" з модулем УМПК по Костянтинівці. Перебуваючи на вулиці, загинули троє чоловіків 42, 53 й 71 років.

Також поранено 59-річного чоловіка. Він зазнав мінно-вибухової травми й осколкових поранень. Стан потерпілого лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

У місцях влучань пошкоджено щонайменше 20 приватних будинків.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. 2 ст. 438 КК України)", — додали у відомстві.