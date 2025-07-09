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У Броварському районі ліквідували 8 тисяч кв. м. пожежі, спричиненої обстрілом РФ

На місці працювали 73 рятувальники та 16 одиниць техніки ДСНС.

У Броварському районі ліквідували 8 тисяч кв. м. пожежі, спричиненої обстрілом РФ

Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 8000 квадратних метрів у Броварському районі Київщини, спричинені російським обстрілом.

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Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

На місці працювали 73 рятувальники та 16 одиниць техніки ДСНС, а також пожежні команди сіл Требухів, Красилівка, Гоголів, Княжичі, 7 осіб та 7 одиниць техніки від місцевої влади.

На Київщині двоє людей постраждали від атаки росіян, у Броварському районі дронова атака спричинила пожежу на підприємстві в селі Требухів, площею 8000 кв. м. Тривога в області тривала більше 7 годин.
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