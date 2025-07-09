На місці працювали 73 рятувальники та 16 одиниць техніки ДСНС.

Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 8000 квадратних метрів у Броварському районі Київщини, спричинені російським обстрілом.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

На місці працювали 73 рятувальники та 16 одиниць техніки ДСНС, а також пожежні команди сіл Требухів, Красилівка, Гоголів, Княжичі, 7 осіб та 7 одиниць техніки від місцевої влади.

На Київщині двоє людей постраждали від атаки росіян, у Броварському районі дронова атака спричинила пожежу на підприємстві в селі Требухів, площею 8000 кв. м. Тривога в області тривала більше 7 годин.