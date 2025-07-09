В Україні двом командирам Чорноморського флоту ЗС РФ оголосили підозри

Російським офіцерам оголосили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним екіпажем судна "Сапфір".

Слідчі Одеської облпрокуратури повідомили про підозру командиру розвідувального корабля "Экватор" та капітану рятувально-буксирувального судна "Шахтер" Чорноморського флоту ВМФ ЗС РФ за жорстоке поводження з цивільним екіпажем судна "Сапфір".

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

"Командиру розвідувального корабля "Экватор" та капітану рятувально-буксирувального судна "Шахтер" Чорноморського флоту ВМФ РФ повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та іншому порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться в повідомленні.

Фото: Одеська облпрокуратура

За матеріалами слідства, 26 лютого 2022 року українське пошуково-рятувальне судно "Сапфір" здійснювало гуманітарну місію з евакуації поранених і загиблих з району острова Зміїний. Попри офіційно задекларовану мету та відсутність озброєння, судно було зупинене військовими кораблями РФ.

На борту перебувало 17 членів екіпажу та ще 4 цивільні особи – медик, електромонтер і двоє священнослужителів. Усіх їх було затримано та незаконно позбавлено волі.

Російські офіцери утримували цивільних на борту розвідувального корабля та рятувально-буксирувального судна, яке, попри свій цивільний статус, фактично використовувалося з воєнною метою.

У прокуратурі зазначили, що затримані перебували в нелюдських умовах: без належного доступу до води, їжі та медичної допомоги, у тісних приміщеннях, під психологічним і фізичним тиском. Під час допитів до них застосовували фізичне насильство, залякували зброєю, погрожували життю та здоров’ю.

Фото: Одеська облпрокуратура

Згодом судно "Сапфір" разом із екіпажем перемістили на тимчасово окуповану територію АР Крим, а пізніше – до Росії, де людей продовжували незаконно утримувати до моменту їх звільнення в межах обміну. Також було повернуто українське рятувальне судно.