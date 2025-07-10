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Адвоката з Київщини засудили до 15 років за держзраду на користь ФСБ

Він зі спільниками коригував російські ракетні удари по оборонних підприємствах і об’єктах енергетичної інфраструктури.

Адвоката з Київщини засудили до 15 років за держзраду на користь ФСБ
наручники
Фото: rus.lsm.lv

Українського адвоката засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна за співпрацю зі спецслужбами Росії.

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Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як встановило слідство, адвокат з Київської області за завданням російської ФСБ сформував агентурну мережу для збору інформації про посадовців міжнародних організацій та волонтерів у Києві, Дніпрі та Одесі.

Окрім цього, фігурант разом зі спільниками коригував російські ракетні удари по оборонних підприємствах і об’єктах енергетичної інфраструктури України.

СБУ затримала учасників групи у січні 2025 року.

Під час обшуків у зловмисників вилучили 15 мобільних телефонів, які вони використовували для конспіративного зв’язку з окупантами, а також інші докази їхньої роботи на ворога.

На основі зібраних доказів адвоката визнали винним за ч. 2 ст. 111 ККУ — державна зрада в умовах воєнного стану.

  • Також у січні цього року затримали відомого адвоката із Дніпра, який "здавав" ворогу локації складів ЗСУ та корегував удари по місту.
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