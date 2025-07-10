Адвоката з Київщини засудили до 15 років за держзраду на користь ФСБ

Українського адвоката засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна за співпрацю зі спецслужбами Росії.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Як встановило слідство, адвокат з Київської області за завданням російської ФСБ сформував агентурну мережу для збору інформації про посадовців міжнародних організацій та волонтерів у Києві, Дніпрі та Одесі.
Окрім цього, фігурант разом зі спільниками коригував російські ракетні удари по оборонних підприємствах і об’єктах енергетичної інфраструктури України.
СБУ затримала учасників групи у січні 2025 року.
Під час обшуків у зловмисників вилучили 15 мобільних телефонів, які вони використовували для конспіративного зв’язку з окупантами, а також інші докази їхньої роботи на ворога.
На основі зібраних доказів адвоката визнали винним за ч. 2 ст. 111 ККУ — державна зрада в умовах воєнного стану.
- Також у січні цього року затримали відомого адвоката із Дніпра, який "здавав" ворогу локації складів ЗСУ та корегував удари по місту.