Адвоката з Київщини засудили до 15 років за держзраду на користь ФСБ

Він зі спільниками коригував російські ракетні удари по оборонних підприємствах і об’єктах енергетичної інфраструктури.

Українського адвоката засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна за співпрацю зі спецслужбами Росії.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як встановило слідство, адвокат з Київської області за завданням російської ФСБ сформував агентурну мережу для збору інформації про посадовців міжнародних організацій та волонтерів у Києві, Дніпрі та Одесі.

Окрім цього, фігурант разом зі спільниками коригував російські ракетні удари по оборонних підприємствах і об’єктах енергетичної інфраструктури України.

СБУ затримала учасників групи у січні 2025 року.

Під час обшуків у зловмисників вилучили 15 мобільних телефонів, які вони використовували для конспіративного зв’язку з окупантами, а також інші докази їхньої роботи на ворога.

На основі зібраних доказів адвоката визнали винним за ч. 2 ст. 111 ККУ — державна зрада в умовах воєнного стану.