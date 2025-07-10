Росіяни атакували Нікопольщину безпілотниками та артилерією

Російські війська атакували Нікопольщину на Дніпропетровщині безпілотниками та артилерією.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що ворог тероризував райцентр, Покровську, Марганецьку, Мирівську громади.

На жаль, загинув чоловік і постраждала 22-річна дівчина, вона лікуватиметься амбулаторно.

Пошкоджені інфраструктура, ліцей, багатоповерхівки та приватні будинки, господарські споруди. Понівечене підприємство. Сталося кілька пожеж. Зокрема, вогонь знищив легковик.

Під ударом була і Синельниківщина. А саме Межівська, Новопавлівська, Великомихайлівська і Покровська громади. Агресор застосовував КАБи та FPV-дрони.