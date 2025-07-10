Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
НСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
ЕксклюзивНСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив, ФотоДиректор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ГоловнаСуспільствоЖиття

Росіяни атакували Нікопольщину безпілотниками та артилерією

Загинув чоловік і постраждала 22-річна дівчина. 

Росіяни атакували Нікопольщину безпілотниками та артилерією
Архівне фото
Фото: телеграм / Сергій Лисак

Російські війська атакували Нікопольщину на Дніпропетровщині безпілотниками та артилерією.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що ворог тероризував райцентр, Покровську, Марганецьку, Мирівську громади. 

На жаль, загинув чоловік і постраждала 22-річна дівчина, вона лікуватиметься амбулаторно. 

Пошкоджені інфраструктура, ліцей, багатоповерхівки та приватні будинки, господарські споруди. Понівечене підприємство. Сталося кілька пожеж. Зокрема, вогонь знищив легковик. 

Під ударом була і Синельниківщина. А саме Межівська, Новопавлівська, Великомихайлівська і Покровська громади. Агресор застосовував КАБи та FPV-дрони. 
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies