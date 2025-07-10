Головне за четвер, 10 липня: майже 175 боєзіткнень, бої на Покровському напрямку, обстріл Нікопольщини

Бойові дії на Донеччині, 174 бойових зіткнення, ворожі обстріли, буревій на Київщині, конференція з відновлення України в Римі. Яким запам’ятається 1233-й день повномасштабної війни.

Заміна посла України у США відбудеться, і глава держави бачить однією з кандидатур чинного міністра оборони Рустема Умєрова. Про це Володимир Зеленський сказав на пресконференції у Римі 10 липня.

«Я вдячний Оксані Маркаровій. Ми з нею розмовляли, мали контакти, і яке буде продовження її роботи – я не можу сказати. Багато чого залежить саме від неї. Я відкритий, я хотів би, щоби вона продовжувала працювати в Україні. Але якщо вона вирішить для себе по-іншому – це її вибір», - сказав Зеленський.

Президент відзначив, що якщо на місце Маркарової стане Умєров, це спричинить великі зміни в Кабміні.

Подробиці – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 10 липня відбулося 174 бойових зіткнення.

Найбільша з початку доби кількість боєзіткнень (44) - на Покровському напрямку. Активні бойові дії точились і на Лиманському, Новопавлівському, Північно-Слобожанському і Курському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 10 липня – в новині.

Російські війська атакували Нікопольщину на Дніпропетровщині безпілотниками та артилерією.

Ворог тероризував райцентр, Покровську, Марганецьку, Мирівську громади.

Загинув чоловік і постраждала 22-річна дівчина. Пошкоджені інфраструктура, ліцей, багатоповерхівки та приватні будинки, господарські споруди. Понівечене підприємство. Сталося кілька пожеж.

Начальник Київської ОВА Микола Калашник розповів про наслідки негоди у Київській області.

“Через сильний буревій, грозу, град і дощ, що пройшлися лівобережною частиною, наразі знеструмлено понад 57 тисяч клієнтів”, - написав Калашник.

Він уточнив, що найбільше постраждали такі громади Київської області: Баришівка, Бориспіль, Бровари, Переяслав, Яготин, Згурівка.

Синоптики прогнозують, що складні погодні умови триватимуть до кінця доби. Через це бригади ДТЕК “Київські регіональні електромережі” працюють цілодобово у посиленому режимі.

За даними ЮНІСЕФ, 70% дітей в Україні не мають доступу до базових товарів і послуг.

Це понад 3,5 мільйони хлопчиків і дівчаток. Вони живуть без належного харчування, теплого одягу, безпечного житла, доступу до освіти й медичних послуг.

У 2021 році таких дітей було лише 18%.

За даними ЮНІСЕФ, за час повномасштабної війни, зафіксовано вбивство або поранення щонайменше 2786 дітей. Майже третина українських дітей мешкає в домівках без працюючої системи водопостачання чи каналізації. Половина — не має безпечного місця для гри.

«Війна в Україні продовжує нещадно бити по дітях. Інвестування в них і в послуги, на які вони покладаються, — найкращий шлях до побудови безпечного майбутнього країни», — зазначила Кетрін Рассел, виконавча директорка ЮНІСЕФ.

На Міжнародному фестивалі у Карлових Варах українські фільми здобули кілька нагород.

Фільм "Вакуум" Єлизавети Сміт отримав спеціальну нагороду від фонду Eurimages,а фільм "Дівія" Дмитра Грешка став одним із переможців програми proMOTION 2025.

Докладніше – в новині.

Коаліція охочих посилить підтримку України та санкції проти РФ.

Також коаліція створює штаб у Парижі і планує координаційний осередок у Києві.

Більше інформації – в новині.

10 липня стало відомо про створення ще однієї коаліції на підтримку України – коаліції відбудови.

Євросоюз підписав угоди на суму 2,3 млрд євро для допомоги Україні, що дозволять залучити ще до 10 млрд євро інвестицій, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на Конференції з відновлення України в Римі. Вона оголосила про запуск Фонду глобальної реконструкції і реновації України.

Будуть інвестиції в енергетику та критичні технології. Участь в фінансуванні братиме, зокрема, приватний сектор. "Мені дуже важливо сказати зараз: ми працюємо разом з Італією, Німеччиною, Польщею, Європейським банком розвитку та інвестицій. Дякую вам. Знаю точно, що інші члени також підтягнуться і об'єднаються з нами, тому що час для інвестицій в Україну – це зараз", – сказала вона.

За словами фон дер Ляєн, Україна, попри все, впроваджує реформи, аби стати членом ЄС. І ЄС констатує, що Україна готова відкрити перший кластер для вступу.

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