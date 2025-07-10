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«70% дітей в Україні не мають доступу до базових товарів і послуг», — ЮНІСЕФ

Близько 70% дітей в Україні — це понад 3,5 мільйона хлопчиків і дівчаток — нині не мають доступу до базових товарів і послуг. 

«70% дітей в Україні не мають доступу до базових товарів і послуг», — ЮНІСЕФ
Фото: МВС

Вони живуть без належного харчування, теплого одягу, безпечного житла, доступу до освіти й медичних послуг. 

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Про це свідчать результати дослідження ЮНІСЕФ.

Для порівняння: ще у 2021 році таких дітей було лише 18%.

Матеріальна нестача — індикатор бідності, який безпосередньо впливає на здоров’я, розвиток і шанси дитини на гідне майбутнє. Йдеться не лише про відсутність харчування чи одягу, а й про опалення в оселі, доступ до навчальних матеріалів, безпечного середовища.

За даними ЮНІСЕФ, за час повномасштабної війни, зафіксовано вбивство або поранення щонайменше 2786 дітей. Майже третина українських дітей мешкає в домівках без працюючої системи водопостачання чи каналізації. Половина — не має безпечного місця для гри.

До цих гуманітарних викликів додаються й демографічні — з 2021 року рівень народжуваності в Україні знизився на 35%. Кілька мільйонів жінок і дітей виїхали за кордон.

«Війна в Україні продовжує нещадно бити по дітях. Інвестування в них і в послуги, на які вони покладаються, — найкращий шлях до побудови безпечного майбутнього країни», — зазначила Кетрін Рассел, виконавча директорка ЮНІСЕФ.


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