У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому

10 липня о 14:00 у медичних закладах по всій країні пролунає символічний звук зупинки серця, після чого оголосять хвилину мовчання.

Так сьогодні в Україні вперше відзначать День пам’яті медичних працівників, які загинули внаслідок повномасштабної російсько-української війни.

Про це йдеться в повідомленні МОЗ.

За офіційними даними, за три роки війни російські окупанти вбили щонайменше 500 українських медиків — лікарів, медсестер, санітарів, бойових медиків. Вони загинули не лише на фронті, а й у стабілізаційних пунктах, під час операцій, у власних домівках, на шляху до роботи — рятуючи життя інших.

«Медики під обстрілами рятували наших воїнів, працювали в тилу під сиренами, у бомбосховищах і без світла. Вони були янголами-охоронцями, які не покидали пацієнтів навіть у найстрашніші хвилини. Але, на жаль, самі загинули», — зазначає МОЗ.

Для вшанування кожного з них розпочато національний проєкт «Посвята пам’яті». Його координують Орден Святого Пантелеймона. Дані про медиків, цивільних або військових, які загинули унаслідок війни, просять надсилати на [email protected]