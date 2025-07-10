На Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах презентували українські прем'єри

На Karlovy Vary International Film Festival, що належить до категорії «А», цього року Україну представили низку проєктів та прем’єрних фільмів. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише Український Інститут.

У програмі Central Stage індустрійної секції, яка проводиться у партнерстві з Українським інститутом та кіноінститутами країн Центральної Європи, презентували 14 проєктів повнометражних ігрових фільмів із восьми країн. Серед них – два українські: «Вакуум» Єлизавети Сміт та «Фільм про фільм» Івана Тимченка.

Проєкт «Вакуум» здобув спеціальну нагороду від фонду Eurimages. Журі відзначило картину грошовим призом у 20 000 євро для подальшої розробки та спільного виробництва.

Фото: TABOR Production, Karlovy Vary International Film Festival

«Ми з гордістю нагороджуємо цей український повнометражний дебют, дія якого розгортається в Одесі. Фільм досліджує універсальний вплив втрати і те, як відсутність формує ідентичності та спільноти, підкреслюючи важливість пам'яті, поки не стало надто пізно».

У основному конкурсі фестивалю показали фільм «Дівія» Дмитра Грешка, який став одним із переможців програми proMOTION 2025.

Також українське документальне кіно було широко представлене у програмі «Горизонти»: тут відбулися покази стрічки Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» та фільму Катерини Горностай «Стрічка часу» (переможець proMOTION 2025).

Фото: TABOR Production, Karlovy Vary International Film Festival

У секції Pragueshorts глядачі побачили короткометражну роботу Анастасії Фалілєєвої «Я померла в Ірпені».

Міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах триватиме до 12 липня.