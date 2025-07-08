12 вітрин паризького універмагу Galeries Lafayette присвятили українському бренду Ruslan Baginskiy

12 вітрин паризького універмагу Galeries Lafayette присвячено українському бренду Ruslan Baginskiy. Про це повідомила на своїй фейсбук-сторінці засновниця Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська.Цього літа бренд Ruslan Baginskiy відзначає своє десятиріччя історичною подією в серці Парижа. Український дизайнер оформив 12 вітрин Galeries Lafayette Haussmann, відкрив поп-ап та магазин свого бренду у форматі shop-in-shop.Головна будівля Galeries Lafayette — памʼятка архітектури у самому центрі французької столиці, яка щороку приймає 27 мільйонів відвідувачів та тримає лідерство у продажах серед європейських універмагів. Цього місяця фасад знакової будівлі прикрасив спеціально створений банер Ruslan Baginskiy у синьо-жовтих кольорах площею 140 м².Сам проєкт увійшов до офіційної програми кутюрного Тижня моди в Парижі, підкреслюючи значущість події для українського дизайну на міжнародній арені.«Для мене і для команди це більше, ніж проєкт — це важливий момент, присвячений українській культурі: її силі, витонченості, креативності й здатності надихати цілий світ. Це розповідь про наш дім з великою любов'ю до того, ким ми є. Щодня вітрини бачитимуть тисячі людей, які цього літа приїхали в Париж. Ми віримо в мову культури, а кожна вітрина в центрі міста — це наш голос», — каже Руслан.Інсталяцію Ruslan Baginskiy можна побачити з 8 липня по 25 серпня.