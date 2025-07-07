​Українська розвідка опублікувала дані про 110 культурних цінностей, привласнених росіянами в Криму

Головне управління розвідки на порталі War&Sanctions в розділі “Викрадена спадщина” оприлюднило інформацію про 110 культурних цінностей, які росіяни привласнили собі під час археологічних розкопок 2014–2025 років у тимчасово окупованому Криму.

Як повідомили у ГУР, ці цінності окупанти виявили під час нелегальних археологічних розкопок на таких об’єктах археології: "Поселення Артезіан", "Генуезька фортеця Чембало", південне передмістя Херсонесу Таврійського.

Також оприлюднили інформацію про цінності з території городища Кадиківське (римський табір), на місці якого окупаційна влада Севастополя планує збудувати торговельний центр, а також про експонати, вивезені агресором із Національного заповідника "Херсонес Таврійський" під прикриттям тимчасової експозиції в музеї історії Єкатеринбурга.

Зазначається, що розділ доповнили інформацією про місця нелегальних археологічних розкопок, факти викрадення культурних цінностей та протиправні дії окупаційної влади РФ на території тимчасово окупованого Криму.