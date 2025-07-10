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​Зеленський: у розвідок є інформація, що Росія й надалі буде затягувати війну

Ця інформація є як у української розвідки, так і у розвідок партнерів.

​Зеленський: у розвідок є інформація, що Росія й надалі буде затягувати війну
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

У української розвідки, як і у розвідок партнерів є вся інформація про те, що Росія й надалі буде затягувати цю війну.

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Про це президент України заявив представникам ЗМІ за підсумками засідання лідерів країн – учасниць коаліції охочих.

“Путін відмовляється від усіх можливостей встановити реальне припинення вогню, і він не хоче реального миру. Путін залежний від війни та вбивств, і його можна тільки реальною силою змусити відмовитися від такої залежності”, - зазначив Зеленський. 

Президент України наголосив, що тому українська оборона має бути достатньо сильною, як і санкції світу проти Росії. Ці санкції повинні впливати на всіх тих, хто реально допомагає Росії. 

“Сьогодні будемо говорити ще з нашими американськими партнерами, сенаторами Гремом і Блюменталем, про санкції – ми в Україні дуже вдячні Конгресу Сполучених Штатів, Президенту Трампу за підтримку й готовність зміцнювати тиск на Росію заради миру”, - підсумував голова держави.
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