Омбудсман поширив неправдиву інформацію щодо "звіту ООН про теракт в Оленівці"

Повідомлення офісу уповноваженого Президента України з прав людини Дмитра Лубінця щодо нібито визнання ООН провини Росії за вчинення теракту в колонії в Оленівці, не відповідає дійсності.

Як пише "Слідство-Інфо", омбудсман поширив новину про оприлюднений "звіт експертів ООН" з посиланням на Центр з прав людини у збройних конфліктах. Ця організація на своєму сайті не пояснює свого походження та сфери діяльності, але точно відомо, що вона не пов'язана жодним чином з ООН.

У відповідь на запит журналістів Дмитро Лубінець визнав свою помилку. Його секретаріат "не провів належної перевірки інформації, яку надали громадські активісти". Омбудсман переконує, що публікацію було видалено після того, як з'ясувалася її недостовірність.