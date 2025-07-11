Дипломати ЄС запропонували 10 варіантів санкцій проти Ізраїлю через дії у Смузі Гази

Водночас голова зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас оголосила про потенційно значущу угоду з Ізраїлем щодо збільшення гуманітарної допомоги Газі.

Дипломатична служба ЄС склала список варіантів санкцій проти Ізраїлю, заявляючи, що ця близькосхідна країна порушила свої зобов'язання щодо прав людини через свої дії у Смузі Гази та на Західному березі.

Про це повідомляє The Guardian.

Євросоюз підготував документ для обговорення міністрами закордонних справ, у якому викладено 10 можливих заходів тиску на Ізраїль.

Серед них:

призупинення дії угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем або безвізового режиму для ізраїльтян;

заморожування преференційних торговельних умов;

припинення участі Ізраїлю в європейських дослідницьких та студентських програмах обміну.

Наразі невідомо, чи отримає якась із пропозицій підтримку. Поки що лише Іспанія наполягала на призупиненні дії угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем, але це питання вимагає одностайності з боку всіх членів ЄС.

“Навіть уряди, які є найпалкішими прихильниками Палестини в ЄС, неохоче підтримують будь-які кроки щодо скорочення міжособистісних контактів”, ‒ пише видання.

Водночас голова зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас оголосила про потенційно значущу угоду з Ізраїлем щодо збільшення гуманітарної допомоги Газі.

За її словами, Ізраїль погодився на:

суттєве збільшення щоденних вантажівок з продовольчими та непродовольчими товарами, що в'їжджають до Смуги Гази,

відновлення маршрутів допомоги через Йорданію та Сирію,

розподіл продуктів харчування від пекарів та громадських кухонь і відновлення водопостачання на опріснювальній станції.

Додамо, ці домовленості є результатом діалогу, який Каллас розпочала з міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром.

Зараз Євросоюз має вирішити, чи цих кроків є достатньо, що змусити Ізраїль змінити свою політику. Все буде залежити від виконанням Ізраїлем своїх домовленостей.