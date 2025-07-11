МЗС відреагувало на маніпуляції Угорщини щодо смерті етнічного угорця в ТЦК

Речник українського міністерства відзначив, що у заявах угорської сторони ніде не згадується Росія.

Україна вважає, що Угорщина намагається маніпулятивно використати в політичних цілях індивідуальні випадки щодо мобілізації в Україні.

Таку заяву зробив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, коментуючи заяви угорського керівництва про смерть етнічного угорця під час мобілізації, передає «Інтерфакс-Україна».

Як відомо, в угорське МЗС нібито викликало українського посла, бо в Україні під час мобілізації загинув військовий угорської національності. Заступник глави МЗС Угорщини Левенте Мадяр сказав, що це сталося начебто внаслідок побиття.

У відповідь командування Сухопутних військ ЗСУ висловило співчуття рідним та близьким загиблого Йосипа Шебештеня і розповіло, що він є громадянином України, тому його мобілізували 14 червня на законних підставах.

«18 червня 2025 року він самовільно залишив розташування військової частини, без зброї, що зафіксовано в офіційному акті службового розслідування. В подальшому з’ясовано, що 24.06.2025 року громадянин Шебештень Й.Й. особисто звернувся на приймальне відділення екстреної невідкладної допомоги Берегівської ЦРЛ, де останньому було встановлено діагноз: гостра реакція на стрес та проведено госпіталізацію на стаціонарне лікування до Обласного закладу з надання психіатричної допомоги м. Берегове (згідно медичної карти стаціонарного хворого, жодних тілесних ушкоджень при обстеженні не виявлено). Висновок судово-медичної експертизи підтверджує, що причиною смерті, яка настала 06.07.2025 року, стала тромбоемболія легеневої артерії, без ознак тілесних ушкоджень, які могли б свідчити про насильство», - розповіли подробиці військові.

Речник МЗС назвав заяви керівництва Угорщини маніпулятивними, які «абсолютно спотворюють реальну ситуацію, підіграють Росії в її пропаганді».

Тихий відзначив, що у заявах угорської сторони ніде не згадується Росія. «Наче в Україні мобілізація існує сама по собі, бо уряд просто вирішив мобілізувати людей», - наголосив речник міністерства.

В МЗС нагадали Угорщині, що «причиною мобілізації в Україні є російська агресія, і оминати цей факт є абсурдом».