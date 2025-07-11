Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
НСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
ЕксклюзивНСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
ГоловнаСуспільствоВійна

У Третій штурмовій повідомили про новий рекорд щодо збитих російських дронів

Серед них розвідувальні, ударні та малогабаритні апарати, які противник застосовував для коригування вогню та атак на позиції ЗСУ.

У Третій штурмовій повідомили про новий рекорд щодо збитих російських дронів
Російський дрон атакував комунальників у Куп'янську
Фото: Поліція Херсонської області

У червні Зенітний ракетно-артилерійський дивізіон Третьої штурмової встановив новий рекорд серед лінійних бригад Сухопутних військ ЗСУ, збивши 268 збитих ворожих безпілотників.

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

Про це повідомляє телеграм-канал бригади.

Серед уражених цілей:

  • 83 ударні дрони, зокрема: 27 “Shahed”, 3 “Lancet”, 52 “Молнія” та 1 “КУБ”;
  • 6 розвідувальних БпЛА: 2 “ZALA”, 2 “Supercam”, по “Тахіону” і “Орлану”.

Також українські захисники знищили 179 малогабаритних апаратів, які противник активно застосовував для спостереження, коригування вогню та атак на позиції ЗСУ.

“Все це ‒ результат системної роботи наших розрахунків ППО. Бійці закривають небо над підрозділами бригади, і збивають цілі, скеровані ворогом на мирні міста. Далі ‒ тільки більше!”, ‒ додали у "Трійці".

  • Раніше Третя штурмова повідомила про першу у сучасній війні успішну атаку позицій окупантів наземними роботами. За допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів (НРК) бійці “Трійки” атакували ворожі позиції на Харківщині.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies