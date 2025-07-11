У Третій штурмовій повідомили про новий рекорд щодо збитих російських дронів

Серед них розвідувальні, ударні та малогабаритні апарати, які противник застосовував для коригування вогню та атак на позиції ЗСУ.

У червні Зенітний ракетно-артилерійський дивізіон Третьої штурмової встановив новий рекорд серед лінійних бригад Сухопутних військ ЗСУ, збивши 268 збитих ворожих безпілотників.

Про це повідомляє телеграм-канал бригади.

Серед уражених цілей:

83 ударні дрони, зокрема: 27 “Shahed”, 3 “Lancet”, 52 “Молнія” та 1 “КУБ”;

6 розвідувальних БпЛА: 2 “ZALA”, 2 “Supercam”, по “Тахіону” і “Орлану”.

Також українські захисники знищили 179 малогабаритних апаратів, які противник активно застосовував для спостереження, коригування вогню та атак на позиції ЗСУ.

“Все це ‒ результат системної роботи наших розрахунків ППО. Бійці закривають небо над підрозділами бригади, і збивають цілі, скеровані ворогом на мирні міста. Далі ‒ тільки більше!”, ‒ додали у "Трійці".