​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив, ФотоДиректор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ГоловнаСуспільствоВійна

Третя штурмова повідомила про першу у сучасній війні успішну атаку позицій окупантів наземними роботами

За допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів (НРК) бійці “Трійки” атакували ворожі позиції на Харківщині.

Третя штурмова повідомила про першу у сучасній війні успішну атаку позицій окупантів наземними роботами
Третя штурмова бригада
Фото: facebook/ab3.army

Третя штурмова бригада вперше у сучасній війні провела успішну операцію, здійснену виключно безпілотними платформами, йдеться у телеграм-каналі бригади.

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

“Третя штурмова бригада провела безпрецедентну операцію ‒ без піхоти, без втрат і зі 100% ефективністю”, ‒ йдеться у повідомленні. 

За допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів (НРК) бійці “Трійки” атакували ворожі позиції на Харківщині: зачистили їх і взяли окупантів у полон. 

Це робота підрозділу НРК «NC13» з роти БПС «DEUS EX MACHINA» 2-го штурмового бату.

Позиції, які двічі не піддавалися суміжним підрозділам, завдяки чітко спланованим атакувальним діям відбили роботи “Трійки”. Зачищені укріплення та лісосмугу зайнято нашими силами.

“Ворожі фортифікації атакували FPV та НРК-камікадзе. До зруйнованого бліндажа вже наближався наступний робот, коли противник, аби уникнути підриву, оголосив про капітуляцію. Окупантів, які вціліли, “пташками” вивели до наших рубежів, і згідно з регламентом взяли в полон”, ‒ додали у Третій штурмовій.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies