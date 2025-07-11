Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ наземний роботизований комплекс "Лютік" вітчизняного виробництва

Компактний "Лютік" може перевозити до 250 кг та виконувати широкий спектр завдань: перевезення вантажів, особового складу, евакуації поранених тощо.

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України наземний роботизований комплекс "Лютік".

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Створений на українському підприємстві "Лютік" має компактні розміри: його можна транспортувати на автомобільному причепі або навіть у кузові військового пікапа чи мікроавтобуса. Попри компактні габарити, може перевозити до чверті тонни вантажу. Роботизована платформа має герметичний корпус, ізольований від впливу пилу та вологи.

НРК може працювати за широкого діапазону температур навколишнього середовища. Тяглове зусилля електродвигуна та гусеничне шасі наземного робота дозволяють йому рухатись бездоріжжям, трясовинами, піщаними насипами, долати неглибокі канави та невисокі вертикальні перешкоди.

Компактний "Лютік" може виконувати широкий спектр завдань. Зокрема, логістичних: перевезення вантажів, особового складу, евакуації поранених тощо. Водночас його можна використовувати і як рухому платформу для бойових модулів.