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На Донеччині російські війська вбили сімох людей і поранили дев'ятьох

Росія завдала 3 387 ударів по лінії фронту та житловому сектору області.

На Донеччині російські війська вбили сімох людей і поранили дев'ятьох
Наслідки ворого обстрілу
Фото: Нацполіція

Сім людей загинули і дев’ять поранені за добу унаслідок російської агресії у Донецькій області.

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Як повідомили у Нацполіції, протягом 10 липня Росія завдала 3 387 ударів по лінії фронту та житловому сектору. 

Під вогнем перебували 22 населених пункти: міста Білицьке, Білозерське, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Мирноград, Покровськ, Родинське, Сіверськ, Слов’янськ, селище Олексієво-Дружківка, села Весела Гора, Віролюбівка, Затишок, Мирне, Никанорівка, Новоандріївка, Нововодяне, Новотроїцьке, Святогорівка.

Руйнувань зазнали 61 цивільний об’єкт, з них 31 житловий будинок.

На Покровськ росіяни скинули бомбу «КАБ-250». Там вбили трьох цивільних осіб, зруйнували приватну оселю.

Одна людина загинула в Родинському. Там пошкоджено приватний будинок, гараж, об’єкт інфраструктури.

Під вогнем перебувала Шахівська громада. У Никанорівці ворожий FPV-дрон вбив людину, ще одну поранив. У Затишку внаслідок розриву бомби «КАБ-250» загинув мирний житель, пошкоджено домогосподарство. У Новотроїцькому один з FPV-дронів пошкодив цивільний автобус. Там поранена людина, також пошкоджені приватний будинок, магазин, вантажівка.

Є загиблий у Віролюбівці Костянтинівської ТГ, де російські FPV-дрони знищили цивільне авто, а також вантажівку.

Костянтинівку ворог обстріляв двома бомбами, дронами, артилерією. Поранено цивільну особу, пошкоджено п'ять багатоквартирних і сім приватних будинків, котельню, автомобіль.

Мирноград окупанти накрили з артилерії. У місті травмована цивільна особа. Троє осіб постраждали внаслідок удару FPV-дрона по автомобілю у Нововодяному Білозерської ТГ, інший БПЛА влучив у багатоквартирний будинок.

Шість FPV-дронів атакували Добропілля, пошкодили багатоквартирний і три приватних будинки, три господарських споруди, залізничну інфраструктуру, два цивільних авто. У Святогорівці Добропільської ТГ є один пошкоджений будинок.

На Білицьке війська РФ скинули дві бомби «КАБ-250». Там є руйнування на території підприємства. У Білозерському пошкоджений об’єкт в промисловій зоні, а також вантажівка.

Внаслідок дронових атак  по одному приватному будинку пошкоджено в  Краматорську, Слов’янську,  Дружківці, Веселій Горі. В Олексієво-Дружківці – дві пошкоджені приватні оселі. По Лиману Росія била з РСЗВ «Смерч» і дронів, пошкоджено 4 приватних будинки та 2 господарських споруди.

  • На підконтрольній українській владі території Донецької області наразі залишається 268 тисяч цивільних, у зоні активних бойових дій мешкає 24 тисячі осіб. 

Крім того, сьогодні після опівночі росіяни атакували Райське Дружківської ТГ – двоє жителів зазнали поранень, пошкоджено два приватних будинки.
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