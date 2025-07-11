У Сумській області ворог поранив двох мирних мешканців

Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА та РСЗВ.

Упродовж доби унаслідок російських обстрілів території Сумської області є поранені мирні жителі. У Садівській громаді постраждали люди 1990 та 1991 р.н.

Про це повідомили у ОВА.

Протягом доби, з ранку 10 липня до ранку 11 липня 2025 року, російські війська здійснили майже 120 обстрілів по 32 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА та РСЗВ:

майже 40 скидань ВОГ з БпЛА;

25 ударів РСЗВ;

15 ударів КАБів.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА та ракетні удари НАР по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Середино-Будській громаді пошкоджено 7 приватних житлових будинків, адміністративну будівлю, нежитлову будівлю;

у Лебединській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;

у Миколаївській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення.

За добу вдалося евакуювати 19 людей. Повітряна тривога в області тривала 15 годин 12 хвилин.