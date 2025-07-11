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У Сумській області ворог поранив двох мирних мешканців

Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА та РСЗВ.

У Сумській області ворог поранив двох мирних мешканців
Наслідки російської атаки, ілюстративне фото
Фото: Прокуратура Сумщини

Упродовж доби унаслідок російських обстрілів території Сумської області є поранені мирні жителі. У Садівській громаді постраждали люди 1990 та 1991 р.н.

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Про це повідомили у ОВА. 

Протягом доби, з ранку 10 липня до ранку 11 липня 2025 року, російські війська здійснили майже 120 обстрілів по 32 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА та РСЗВ: 

  • майже 40 скидань ВОГ з БпЛА;
  • 25 ударів РСЗВ;
  • 15 ударів КАБів.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА та ракетні удари НАР по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Середино-Будській громаді пошкоджено 7 приватних житлових будинків, адміністративну будівлю, нежитлову будівлю;
  • у Лебединській громаді  пошкоджено нежитлове приміщення;
  • у Миколаївській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення.

За добу вдалося евакуювати 19 людей. Повітряна тривога в області тривала 15 годин 12 хвилин.

  • Нещодавно російська армія вбила чотирьох мешканців Сумщини і ще стільки ж – поранила.
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