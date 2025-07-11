У Сумській області ворог поранив двох мирних мешканців

Упродовж доби унаслідок російських обстрілів території Сумської області є поранені мирні жителі. У Садівській громаді постраждали люди 1990 та 1991 р.н.
Про це повідомили у ОВА.
Протягом доби, з ранку 10 липня до ранку 11 липня 2025 року, російські війська здійснили майже 120 обстрілів по 32 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА та РСЗВ:
- майже 40 скидань ВОГ з БпЛА;
- 25 ударів РСЗВ;
- 15 ударів КАБів.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА та ракетні удари НАР по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Середино-Будській громаді пошкоджено 7 приватних житлових будинків, адміністративну будівлю, нежитлову будівлю;
- у Лебединській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
- у Миколаївській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення.
За добу вдалося евакуювати 19 людей. Повітряна тривога в області тривала 15 годин 12 хвилин.
- Нещодавно російська армія вбила чотирьох мешканців Сумщини і ще стільки ж – поранила.