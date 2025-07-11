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До 28 зросла кількість поранених у вчорашньому обстрілі Києва

З'явилися дані про ще одного неповнолітнього потерпілого і одного дорослого. 

До 28 зросла кількість поранених у вчорашньому обстрілі Києва
Ліквідація наслідків російської атаки у Києві, 10 липня 2025 року
Фото: МВС

Станом на ранок 11 липня зросла кількість поранених унаслідок вчорашньої нічної атаки Росії по Києву. Відомо вже про 28 потерпілих, з них двоє неповнолітніх.

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Таку інформацію оприлюднив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Учора протягом дня інформація про потерпілих зростала декілька разів.

"Станом на 08:00 кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу 10 липня зросла до 28 людей, серед них вже двоє неповнолітніх", – сказав Ткаченко. 

Учорашня нічна атака на Україну тривала майже десять годин. Ворог застосував понад 400 дронів і ракет. Половина з цього – це ударні дрони. В столиці пошкодження були в шести районах. Двоє людей убиті – внаслідок удару по гуртожитку в Голосіївському районі. 
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