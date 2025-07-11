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Вбивство полковника СБУ у Києві: поліція розіслала орієнтування на двох людей

Розшукують чоловіка та жінку, які можуть бути причетними до вбивства. 

Вбивство полковника СБУ у Києві: поліція розіслала орієнтування на двох людей
Криміналістична лабораторія на місці вбивства у Голосіївському районі
Фото: Скріншот відео поліції Києва

Правоохоронці оголосили у розшук двох осіб, які можуть бути причетними до вбивства у Києві полковника СБУ. 

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"Голосіївським УП ГУ Національної поліції у м. Києві за скоєння особливо тяжкого кримінального правопорушення передбаченого ст. 348 КК України розшукуються ГУЛАЛИЗАДА ХАГАДИ (GULELIZADE ZAQANI) 07.09.1981 р.н., разом з ГУЛІЄВА НАРМІН (GULIYEVA NARMIN),24.06.1991 р.н", – йдеться в орієнтуванні Нацполіції.

У поліції попереджають, що ці люди можуть бути озброєні вогнепальною зброєю та чинити опір. 

В разі отримання інформації щодо місця знаходження підозрюваних просять повідомити працівників поліції у м. Києві.

Що відомо про вбивство

  • Вчора, 10 липня, у Голосіївському районі Києва унаслідок стрілянини загинув чоловік.
  • Поліцейські, прибувши за викликом, правоохоронці виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням.
  • За даними РБК-Україна, загиблий був полковником СБУ Іваном Вороничем.
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