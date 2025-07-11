Вбивство полковника СБУ у Києві: поліція розіслала орієнтування на двох людей

Правоохоронці оголосили у розшук двох осіб, які можуть бути причетними до вбивства у Києві полковника СБУ.
"Голосіївським УП ГУ Національної поліції у м. Києві за скоєння особливо тяжкого кримінального правопорушення передбаченого ст. 348 КК України розшукуються ГУЛАЛИЗАДА ХАГАДИ (GULELIZADE ZAQANI) 07.09.1981 р.н., разом з ГУЛІЄВА НАРМІН (GULIYEVA NARMIN),24.06.1991 р.н", – йдеться в орієнтуванні Нацполіції.
У поліції попереджають, що ці люди можуть бути озброєні вогнепальною зброєю та чинити опір.
В разі отримання інформації щодо місця знаходження підозрюваних просять повідомити працівників поліції у м. Києві.
Що відомо про вбивство
- Вчора, 10 липня, у Голосіївському районі Києва унаслідок стрілянини загинув чоловік.
- Поліцейські, прибувши за викликом, правоохоронці виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням.
- За даними РБК-Україна, загиблий був полковником СБУ Іваном Вороничем.