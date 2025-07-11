Росіяни атакували центр Харкова дронами. Дев'ять поранених, вибух пошкодив пологовий

Російська армія близько 5:30 атакувала Харків дронами. Поцілила по житловій забудові в центрі міста, в Салтівському районі.

Там пошкоджено і медичний заклад. Поранені уже дев'ятеро людей, повідомили голова ОВА Олег Синєгубов і мер Ігор Терехов.

"Ранковими вибухами зачепило пологовий будинок, де знаходилися породіллі з немовлятами. Зараз будемо їх евакуйовувати в інший медзаклад. На щастя, ніхто з них не постраждав", – сказав він.

Синєгубов додав, що зафіксовано також влучання в триповерхову будівлю та на подвір’я. Пошкоджено будівлю, зайнялися конструктивні елементи – площа пожежі близько 20 кв.м.



Серед постраждалих – 2 чоловіків і 7 жінок, усі в легкому стані. Одна людина зазнала поранення склом, решта мають гостру реакцію на стрес.