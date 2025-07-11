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УП: ДБР прийшло зі слідчими діями до ексміністра Кубракова

За даними журналістів, саме колишній віцепрем'єр був викривачем Чернишова. Тепер його перевіряють на предмет сприяння ексдепутату Євгенію Шевченку в схемі з обманом підприємців. 

УП: ДБР прийшло зі слідчими діями до ексміністра Кубракова
Віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков
Фото: Макс Требухов

За даними УП, сьогодні Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії в колишнього міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Справа стосується ймовірних шахрайський дій народного депутата Євгенія Шевченка.

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Співрозмовник журналістів у правоохоронних органах повідомив, що вранці слідчі ДБР прийшли з обшуками до ексміністра. За даними слідства, Шевченко "в шахрайський спосіб виманив у підприємців 14,5 млн грн, нібито, на закупівлю добрив у Білорусі". 

Слідчі перевіряють, чи не сприяв йому в цьому тодішній міністр. 

"За даними УП, Кубраков є викривачем у справі щодо віцепрем’єра Олексія Чернишова", – додали журналісти. 

Хто такий Євгеній Шевченко?

  • Це колишній народний депутат України, який пройшов до Верховної Ради від "Слуги народу", але потім перейшов до крила забороненої ОПЗЖ "Відновлення України". Він має одразу дві підозри у державній зраді.
  • У квітні 2021 року Шевченко поїхав у Мінськ, де зустрівся із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком. Він говорив, що більше третини українців "хотіли б бачити Лукашенка"своїм президентом. Потім він заявляв, що є агентом розвідки, а керівник ГУР Кирило Буданов стверджував, що Шевченко дійсно допомагав у контактах з білоруським диктатором Лукашенком. Пізніше в ГУР наголосили, що Шевченко не є їхнім співробітником.
  • Також Шевченко написав пост у Telegram, де закликав Володимира Зеленського починати переговори з Владіміром Путіним, і якщо Зеленський не захоче цього робити, то його "змусять піти". Потім Шевченку повідомили про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). 
  • У червні цьогоріч йому оголосили ще одну підозру в держзраді. За даними слідства, депутат працював на користь агресора не лише до, а й після початку повномасштабної війни. Євгеній Шевченко перебуває під вартою.

А Олександр Кубраков?

  • З січня Олександр Кубраков був радником міністра оборони на позаштатних умовах. Міністр Рустем Умєров вважає, що попередній досвід Кубракова допоможе міністерству в логістичних питаннях.
  • У травні 2024 він був звільнений з посади міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Тоді очолюване ним міністерство розділили на два різні, але він не отримав жодної з посад. 
  • Кубраков керував міністерством інфраструктури з 2021 року. В грудні 2022 його міністерство об'єднали з іще одним – розвитку громад і територій. Це міністерство очолював Олексій Чернишов, але ще в листопаді він подав у відставку, а потім очолив "Нафтогаз".
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