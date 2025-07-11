УП: ДБР прийшло зі слідчими діями до ексміністра Кубракова

За даними журналістів, саме колишній віцепрем'єр був викривачем Чернишова. Тепер його перевіряють на предмет сприяння ексдепутату Євгенію Шевченку в схемі з обманом підприємців.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков

За даними УП, сьогодні Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії в колишнього міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Справа стосується ймовірних шахрайський дій народного депутата Євгенія Шевченка.

Співрозмовник журналістів у правоохоронних органах повідомив, що вранці слідчі ДБР прийшли з обшуками до ексміністра. За даними слідства, Шевченко "в шахрайський спосіб виманив у підприємців 14,5 млн грн, нібито, на закупівлю добрив у Білорусі".

Слідчі перевіряють, чи не сприяв йому в цьому тодішній міністр.

"За даними УП, Кубраков є викривачем у справі щодо віцепрем’єра Олексія Чернишова", – додали журналісти.

Хто такий Євгеній Шевченко?

Це колишній народний депутат України, який пройшов до Верховної Ради від "Слуги народу", але потім перейшов до крила забороненої ОПЗЖ "Відновлення України". Він має одразу дві підозри у державній зраді.

У квітні 2021 року Шевченко поїхав у Мінськ, де зустрівся із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком. Він говорив, що більше третини українців "хотіли б бачити Лукашенка"своїм президентом. Потім він заявляв, що є агентом розвідки, а керівник ГУР Кирило Буданов стверджував, що Шевченко дійсно допомагав у контактах з білоруським диктатором Лукашенком. Пізніше в ГУР наголосили, що Шевченко не є їхнім співробітником.

Також Шевченко написав пост у Telegram, де закликав Володимира Зеленського починати переговори з Владіміром Путіним, і якщо Зеленський не захоче цього робити, то його "змусять піти". Потім Шевченку повідомили про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

У червні цьогоріч йому оголосили ще одну підозру в держзраді. За даними слідства, депутат працював на користь агресора не лише до, а й після початку повномасштабної війни. Євгеній Шевченко перебуває під вартою.

А Олександр Кубраков?