Завершили розслідування щодо кума Гринкевича, який постачав неякісне військове спорядження

Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо спільника львівського бізнесмена, який організував постачання неякісного військового спорядження для Міністерства оборони України на понад 1,16 млрд гривень.

У ДБР повідомили, що обвинувальний акт передано до суду. Як можна зрозуміти із матеріалів, йдеться про справу Гринкевичів.

Через те, що фігурант масштабної корупційної схеми переховується за кордоном, справу щодо нього виділили в окреме провадження. Він був близьким другом дитинства львівського бізнесмена та його кумом. Зараз, за інформацією слідчих, він переховується у столиці Австрії, Відні.

"У лютому 2024 року суд заочно арештував підозрюваного. Наразі він оголошений в міжнародний розшук через Інтерпол", – зазначили у ДБР.