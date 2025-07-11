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Завершили розслідування щодо кума Гринкевича, який постачав неякісне військове спорядження

Обвинувальний акт передано до суду.

Завершили розслідування щодо кума Гринкевича, який постачав неякісне військове спорядження
Ігор та Світлана Гринкевичі
Фото: novyny.live

Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо спільника львівського бізнесмена, який організував постачання неякісного військового спорядження для Міністерства оборони України на понад 1,16 млрд гривень.

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У ДБР повідомили, що обвинувальний акт передано до суду. Як можна зрозуміти із матеріалів, йдеться про справу Гринкевичів. 

Через те, що фігурант масштабної корупційної схеми переховується за кордоном, справу щодо нього виділили в окреме провадження. Він був близьким другом дитинства львівського бізнесмена та його кумом. Зараз, за інформацією слідчих, він переховується у столиці Австрії, Відні.

"У лютому 2024 року суд заочно арештував підозрюваного. Наразі він оголошений в міжнародний розшук через Інтерпол", – зазначили у ДБР. 

  • Наприкінці 2023 року ДБР порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для Збройних Сил України. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,16 млрд грн.
  • Підприємець зі Львова курував оборудку, до якої залучив свого сина та інших осіб. Підконтрольні їм компанії підписали у 2023 році договори з Міноборони на постачання військового одягу.
  • 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена, який пропонував $500 тисяч одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. Хабар пропонувався за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження.
  • 17 січня 2024 року працівники ДБР оголосили про підозру бізнесмену і членам злочинної організації, які завдали державному бюджету збитків на мільярд гривень. Їх викрили на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. П’яти членам організації повідомили про підозру у створенні та участі у злочинній організації, у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану.
  • 15 січня 2025 року обвинувальний акт по цій справі скеровано до суду.
  • Детально про обставини "справи Гринкевичів" – у матеріалі LB.ua "Скандал на півтора мільярда: в чому звинувачують родину Гринкевичів".
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